Le champion des Bellators Ilima-Lei Macfarlane intente un procès pour abus sexuels

(Note de l’éditeur: l’article a été mis à jour pour inclure une longue déclaration de Macfarlane sur Instagram.)

Ilima Lei-Macfarlane, championne des poids mouches chez les femmes Bellator, dénonce le fait d’avoir été victime d’abus sexuels présumés – et elle agit.

Macfarlane, 30 ans, ainsi que sa sœur aînée, Mahina Macfarlane Souza, et une ancienne élève de l’école Punahou sans nom ont déposé une plainte jeudi à Honolulu Circuit Court, énumérant l’ancien entraîneur de basket-ball Dwayne Yuen et l’école comme défendeurs. Selon Hawaii News Now, citant une copie du procès, Macfarlane and Co. accusent Yuen de les avoir agressés sexuellement pendant qu’ils fréquentaient l’école.

“J’ai eu une relation inappropriée avec un adulte qui était dans une position d’autorité et une position de pouvoir, comme un enfant de 12 ans, et qui a 100% affecté ce que je pense être une relation saine”, a déclaré Macfarlane.

Dans le procès, Yuen aurait forcé les filles à toucher ses parties génitales, offert de l’argent pour des actes sexuels et envoyé des photos explicites de lui-même. Les sœurs disent également avoir dénoncé Yuen aux administrateurs de l’école il y a plus de 15 ans, mais l’école n’a rien fait à ce moment-là.

“Il n’y avait aucun suivi, ce qui était particulièrement déchirant, parce que j’aime Punahou”, a déclaré Macfarlane. «Je crois vraiment et je sais qu’ils savaient tous ce qui se passait, et c’était comme une culture là-bas.»

Macfarlane, qui fréquentait Punahou depuis la maternelle et a obtenu son diplôme d’études secondaires en 2009, a déclaré que son expérience avec Yuen était la raison pour laquelle elle avait abandonné le basket-ball et poursuivi la lutte à la place.

“J’ai fini par perdre mon amour pour le basket-ball, ce qui était fou”, a déclaré Macfarlane. «C’est ce que je voulais faire en tant que carrière. Je voulais jouer au basket professionnel dans la WNBA. »

Macfarlane, invaincue à 11-0 en MMA, a remporté le titre inaugural de Bellator chez les poids mouches féminines en novembre 2017 et a depuis défendu quatre titres. Lors de son dernier combat en décembre dernier au Bellator 236 dans sa ville natale d’Honolulu, Macfarlane a remporté une décision unanime sur Kate Jackson.