Le champion des Cage Warriors Jack Cartwright inspiré par Tyson Fury avant l’événement inaugural de Manchester

Le champion des poids coq Cage Warriors Jack Cartwright est impatient de montrer ses compétences après avoir vu la performance de la classe de maître de Tyson Fury contre Deontay Wilder lors de leur revanche le mois dernier.

Cartwright s’est imposé comme l’un des poids coqs les plus remarquables d’Europe avec deux victoires d’arrêt rapide à Cage Warriors Unplugged 2 en septembre dernier, ce qui l’a vu décrocher le bracelet convoité qui était autrefois détenu par les combattants de l’UFC Brett Johns, Nathaniel Wood et, plus récemment, Jack Shore.

L’accroche des victoires l’a poussé à l’avant-garde de la célèbre promotion européenne et a probablement ouvert la voie à l’organisation pour organiser son premier événement à Manchester ce week-end lorsque Cartwright défend son titre pour la première fois contre Manuel Bilic.

“[It’s exciting] purement pour le fait que [Cage Warriors] Je n’ai jamais été à Manchester auparavant et tous mes coéquipiers peuvent obtenir la carte et tous les autres gars du Nord peuvent voyager ici au lieu d’avoir à descendre à Londres ou à aller n’importe où. C’est juste une carte de Manchester et nous avons plein de gymnases de haut niveau ici », a déclaré Cartwright au podcast Eurobash de MMA Fighting.

“Si nous allons faire un bon spectacle, ce que nous ferons, [Cage Warriors] vont revenir et ensuite ce sera une étape parfaite pour tout le monde à venir. J’en suis fier. Je sais que je ne suis qu’un combattant 7-0, mais je suis heureux d’avoir aidé à faire monter le spectacle à Manchester parce que c’est un foyer pour les combattants. ”

Cartwright, qui a grandi à seulement dix miles de Fury, a décrit comment il voyait souvent les grands poids lourds dans le gymnase pendant ses années de boxe amateur et comment il épargnait parfois le cousin de Fury, Hughie.

«Bien sûr, c’est [a source of inspiration]», A déclaré Cartwright.

«J’adore Tyson Fury; Je suis un grand fan et je l’ai toujours été. J’ai grandi en boxe avec son cousin Hughie. Nous boxions dans le même gymnase, nous nous entraînions, mais évidemment il a un poids lourd et j’étais [smaller]. Quand on avait 14 ans, on se battait tout le temps. J’avais vu Tyson et il était toujours un gars vraiment sympa et, évidemment, nous pouvons tous convenir qu’il est le meilleur poids lourd du monde. Le voir aller là-bas et dépoussiérer Wilder comme ça, ça me remplit de fierté, vraiment. Cela m’a rendu impatient d’y aller et de montrer de quoi je suis fait et de faire un show. ”

Le champion aux mains lourdes a expliqué ce qu’il admirait au sujet des capacités de Fury.

«Il est juste très équilibré. Il peut s’en tenir à un plan de match, se déplacer, changer de position, le garder longtemps … il peut gagner comme ça et nettoyer la boîte, il peut le rendre laid, attacher les gens, s’appuyer sur eux, les porter et les battre de cette façon. Il peut faire pression sur les gens comme il vient de le faire avec Wilder, puis les remplir. Ses petits demi-pas en arrière pour vous faire manquer, puis bam bam, il atterrit et les punit », a déclaré Cartwright.

«C’est un combattant de race pure. Quand il devient laid et sale là-dedans, il peut le rendre dur, le retirer du sac et obtenir la victoire. Il a ce grain en lui et ça résonne. Cela vous fait réaliser que tout ce que vous avez à faire est de croire en vous. Serrez les dents, croyez en vous et de bonnes choses se produiront. C’est ce qui a tendance à arriver aux gens, surtout dans ma vie, donc je vais juste continuer. ”

Les titres de Cage Warriors étant généralement considérés comme un billet d’or pour l’UFC, Cartwright a discuté de sa proximité avec un contrat avec la promotion phare du MMA dans le monde.

“Je suis entré dans ce sport pour être un champion de l’UFC, donc je mentirais pour dire que je n’étais pas [thinking about that]. J’ai ce combat le 7 et je dois m’occuper des affaires et gagner. Évidemment, il y a une carte Irlande sur laquelle je veux être, je veux aller là-bas et donner aux fans irlandais un bon morceau. Je veux dépoussiérer ce gars le 7 mars et ensuite nous verrons si l’UFC viendra appeler. ”

Découvrez l’interview de Jack Cartwright sur Eurobash. Cela commence à 1:10:00.