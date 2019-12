Le champion des poids légers de l'UFC fait peau neuve dans le style de Super Mario

Vous pouvez annuler Call Of Duty. Red Dead Redemption est mort dans l'eau. Armement de guerre? Pah! C'est le seul jeu vidéo que nous voulons dans notre bas de Noël.

Il s'agit de «Super Khabib», le rendu inspiré de Super Mario de RT Sport du champion des poids légers de l'UFC, Khabib Nurmagomedov, alors que l'homme de démolition du Daguestan se lance dans ses aventures à travers un monde 8 bits qui le voit esquiver les ours, ramasser des papakhas et aller face à face avec le célèbre boss de fin de niveau, Conor McGregor (ou «Console McGregor» si vous préférez).

Comme vous vous en doutez, McGregor est un ennemi formidable, lançant des bouteilles de whisky et beuglant son slogan en jeu: "Proper Twelve!" Alors qu'il tente de contrecarrer les progrès de "Super Khabib".

Mais, tout comme dans la vraie vie, l'explorateur intrépide, qui semble aussi invaincu dans le monde 8 bits qu'il l'est dans le monde MMA, obtient le meilleur de McGregor pour atteindre la ceinture de championnat et le niveau suivant.

La vidéo se termine là, mais nous supposons que le niveau 2 implique une sorte de scène du désert, avec peut-être un chameau ou deux, suivi d'une bataille avec Dustin Poirier avant de passer au niveau 3, où "Super Khabib" prend des lunettes de soleil, Tony Ferguson, qui lance en avant, esquive les câbles et lance les coudes.

Et si Nintendo, Microsoft ou Sony veulent aller de l'avant et faire de "Super Khabib" une réalité de jeu vidéo, nous serions plus qu'heureux qu'ils nous envoient une copie à l'avance ici au Blue Corner.

Bien sûr, nous enverrons la position.

