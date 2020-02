Le champion des poids mi-moyens Douglas Lima affronte Gegard Mousasi pour le titre vacant des poids moyens au Bellator 243

Avec le titre poids welter Bellator autour de sa taille, Douglas Lima cherche à ajouter plus d’or à sa collection.

Le président du Bellator, Scott Coker, a annoncé mardi que Lima (32-7) affrontera Gegard Mousasi (46-7-2) pour le championnat des poids moyens vacant dans l’événement co-principal du Bellator 243 le 9 mai au SAP Center de San Jose, en Californie.

Le titre de 185 livres a été officiellement annulé lundi par Rafael Lovato Jr. en raison d’une condition médicale continue.

La lutte pour le titre des poids moyens est la première de Lima depuis la défaite de Rory MacDonald par décision unanime en finale du Grand Prix mondial Bellator Welterweight en octobre dernier. Avec cette victoire, Lima a récupéré le titre de 170 livres et est actuellement dans son troisième règne de championnat. Ses autres victoires en tournoi ont été contre Michael Page et son rival Andrey Koreshkov. Lima, 32 ans, a remporté six de ses sept derniers combats.

Lundi, Bellator a annoncé que Lima avait re-signé avec la promotion d’un contrat multi-combat et pluriannuel.

Mousasi a mentionné vouloir affronter Lima auparavant, et il l’accueille maintenant dans la division des poids moyens. Le joueur de 34 ans sort d’une victoire par décision partagée sur Lyoto Machida au Bellator 228. Au cours de sa carrière de 17 ans au MMA, Mousasi a détenu l’or Bellator ainsi que le titre Strikeforce poids lourd léger et les titres DREAM à 185 et 205 livres. . Avant de concourir pour Bellator, il a quitté l’UFC sur une séquence de cinq victoires consécutives.

Bellator 243 est diffusé en direct sur Paramount Network et le service de streaming DAZN. Dans l’événement principal, le champion des poids lourds légers Ryan Bader défend son titre contre Vadim Nemkov.