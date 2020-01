Le champion des poids moyens du Bellator, Rafael Lovato Jr., révèle qu’il a une maladie cérébrale rare, sa carrière en pause

Crédit d’image: Bellator

Rafael Lovato Jr. ne sait pas s’il se battra à nouveau.

Le joueur de 36 ans n’a pas combattu depuis sa victoire bouleversée contre Gegard Mousasi pour remporter le titre des Bellator des poids moyens en juin 2019. Il a 10-0 en tant que pro. Il a récemment découvert qu’il avait un problème qui n’est pas détecté car il a souvent combattu avec des commissions qui n’a pas nécessité de scintigraphie cérébrale. Mais, quand il en avait besoin pour le combat de Mousasi, c’est alors qu’il a réalisé que quelque chose ne va pas.

«Je pouvais sentir que quelque chose se passait», a déclaré Rafael Lovato Jr. sur le podcast «JRE MMA Show» (via MMA Junkie). «Le radiologue, sans aucune franchise ni une manière facile ou douce de le dire, était comme, ‘Mec, as-tu déjà vu ton cerveau? Il y a des trucs ici que vous devez voir. “Il m’attire dans la pièce et me montre à l’écran, montrant ce qui ressemblait à de petites boules. Il semblait que quelque chose n’allait pas – pas un scan normal. Mais je ne sais pas – comme des nuances de décoloration. On pouvait voir que ce n’était pas normal. Il ne savait même pas ce que c’était à l’époque.

“Je reviens en arrière et il me dit qu’il a fait des recherches et il pense que j’ai une maladie appelée cavernome”, a poursuivi Lovato Jr. «Il me frappe avec ça. Je n’avais aucune idée de ce qu’était le cavernome. Il a dit: «Écoutez, je ne signe pas ce document. Vous devez aller voir un spécialiste et vous faire examiner. Mais pour autant que je sache, vous ne devriez pas vous battre. Vous ne devriez pas vous battre. “”

Lovato Jr. dit après avoir parlé avec des médecins qu’il a découvert que la maladie cérébrale rare est héréditaire et n’est pas mortelle. Pourtant, il y a des problèmes et le champion des poids moyens a été informé qu’il ne serait pas autorisé à combattre en Europe.

“Il est très catégorique sur le fait que je ne devrais pas continuer à me battre”, a déclaré Lovato. «Il dit que c’est une erreur que j’ai pu combattre à Londres. Et, à l’avenir, je ne serai plus approuvé en Europe. À ce stade, l’Europe est un non. »

Lovato Jr. n’étant pas autorisé à combattre en Europe, il n’est pas certain de son avenir au combat en Amérique du Nord. Donc, le champion des poids moyens dit que sa carrière est en pause car il ne sait pas quand il pourra retourner dans la cage.

“Je ne prends pas officiellement ma retraite. Je suis indéfiniment sur la touche en ce moment », a déclaré Lovato. «Je vois activement plus de médecins et je travaille à en savoir plus à ce sujet. Évidemment, je veux continuer à me battre. J’ai toujours l’espoir que si je peux continuer à voir plus de médecins et à acquérir plus de connaissances.

«C’est une chose tellement rare et unique. Personne n’en sait trop. Je reçois des gens qui disent: “Non. Pas du tout. “Ensuite, j’ai ces autres spécialistes et les personnes qui l’ont traité qui disent:” Ouais, ça va. “C’est indéfini.”

Avec Rafael Lovato Jr. étant indéfiniment si Bellator décide de le déshabiller et de faire un combat pour le titre vacant doit être vu.

Que pensez-vous de Rafael Lovato Jr. révélant qu’il a une maladie cérébrale rare? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29/01/2020.