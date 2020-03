Le champion dit quelle est la prochaine étape après Tony Ferguson

Tout le monde suppose que Khabib Nurmagomedov battra Tony Ferguson dans l’UFC 249 pour conserver le championnat du monde de 155 livres. Y compris le propriétaire du titre lui-même. Bien que ce soit plus normal car c’est un signe de l’énorme confiance qu’il a en lui pour battre son adversaire le plus coriace jusqu’à présent.

Le prochain rival de Khabib

Et pensant qu’il réussira le 18 avril, le monarque a parlé à ESPN de son prochain combat après avoir affronté Ferguson.

“Si nous parlons de drame et d’argent … Conor McGregor. Mais si on parle d’un vrai combat … je ne sais pas. Nous avons beaucoup de grands combattants, mais si je me bats avec eux, je serai le favori. Ce n’est pas comme avec Tony. Je vais être un grand favori. Je ne sais pas si cela a du sens. Nous devons lui donner un tour. “

Sans rien clarifier à ce sujet, il a également évoqué sa motivation à se battre.

«Les gens me posent des questions sur ma motivation. Le combat me motive. J’ai toujours faim de combat. Je veux vraiment affronter les meilleurs combattants du monde. Ça c’est ma vie.

«Beaucoup de gens me croient, pas un autre. Ils pensent que je suis célèbre, que j’ai de l’argent, que je suis le champion, que je vais participer au plus grand combat de l’histoire de l’UFC … En ce moment, je suis motivé, mais je ne sais pas ce qui se passera demain“.

À partir du 18 avril, nous en saurons plus sur le prochain adversaire de Khabib. Mais pour l’instant, le champion se concentre uniquement sur Ferguson.