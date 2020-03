Le champion réagit face à son visage brûlant

La première conférence de presse de UFC 249 Il faisait totalement chaud si nous parlions à la fois des déclarations et du face à face de Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson. Les deux vont se voir le 18 avril pour le Championnat du monde des poids légers. Mais ils se soucient presque plus de battre le cuivre et de se terminer..

Khabib vs Ferguson: réaction face à face

Après l’événement il y a quelques heures, le combattant russe a fait ces déclarations à ESPN:

“Pour être honnête, je me rends à la conférence, Je voulais être calme. Je ne voulais pas que tout soit fou. Mais quand il a parlé d’un combat de rue, je suis devenu un peu … je suis devenu un peu fou. Parce que ce gars n’a jamais combattu dans la rue. Je ne sais pas de quoi il parle. J’ai eu de nombreux combats de rue. Mais il ne l’a jamais fait. Parce qu’en Amérique, vous ne pouvez pas vous battre dans la rue.

“J’ai grandi au Daghestan et je me battais tous les jours dans la rue. Ne me parle pas de combats de rue. Peut-être que les gens pensent que comme il est américain, mais je ne le suis pas. Au Daghestan, nous nous battons partout, dans la rue, à l’école, partout. Dans le gymnase. J’ai eu beaucoup de combats dans la rue et quand il m’en parle, je ne comprends rien. Ce gars n’a jamais combattu dans le rue”.

Le monarque était très contrarié que son adversaire ait pris cette question. Il est vrai que les combats dans la rue ne sont pas autorisés aux États-Unis. Cependant, cela n’a jamais été un obstacle pour de nombreux combattants de le faire. Sans parler des deux, nous avons un bon exemple sous d’autres noms comme Jorge Masvidal.

Nous serons attentifs à toutes les déclarations à Khabib contre Ferguson.