Le chat en direct A-Side: Israël Adesanya contre Yoel Romero, Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk, aperçu UFC 248, retombées UFC Norfolk, plus

Ceci est le chat en direct A-Side sur MMA Fighting.

Pour cet épisode, José Youngs et E. Casey Leydon décomposent quelques-unes des meilleures histoires du monde du MMA.

Certains des sujets possibles sur le pont: un aperçu de l’UFC 248, y compris les défenses de titre respectives d’Israël Adesanya et Zhang Weili contre Yoel Romero et Joanna Jedrzejczyk; les retombées du TKO de Deiveson Figueiredo de Joseph Benavidez à l’UFC Norfollk; et plus.

Il y a beaucoup à dire, alors rejoignez-nous à 13 h. ET / 10 h HP le mercredi 26 février. Veuillez lier cette page et utiliser les hashtags #TheASide sur Twitter lorsque vous regardez pour dire à tout le monde que vous participez avec nous.

Les versions audio uniquement du podcast sont disponibles sur les podcasts Apple, Google Play, Spotify, Megaphone et Stitcher.