Le chat en direct A-Side: l’emprise du coronavirus sur le monde MMA, les reports UFC, Bellator & Brave CF, plus

Ceci est le chat en direct A-Side sur MMA Fighting.

Pour cet épisode, la masselotte de l’UFC Ashlee Evans-Smith, la masselotte du Brave CF Jose Torres se joignent à José Youngs et Peter Carroll alors qu’ils décomposent certains des meilleurs scénarios du monde du MMA.

Il y a beaucoup à dire, alors rejoignez-nous à 13 h. ET / 10 h PT le mercredi 18 mars.

Certains des sujets sur le pont incluent les combats récents de Smith et Torres tombant en raison du chaos des coronavirus, l’avenir des événements UFC, Bellator, Cage Warriors et Brave CF au milieu de la pandémie, la réaction des combattants aux changements radicaux de leurs calendriers de combat, et plus.

