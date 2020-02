Le chat en direct A-Side: retombées de l’UFC Rio Rancho, UFC Auckland, aperçu Bellator Dublin & Wilder contre Fury II, plus

Ceci est le chat en direct A-Side sur MMA Fighting.

Pour cet épisode, José Youngs et Peter Carroll décomposent quelques-unes des meilleures histoires du monde du MMA.

Il y a beaucoup à dire, alors rejoignez-nous à 13 h. ET / 10 h, heure du Pacifique, le mercredi 12 février.

N’oubliez pas que vous pouvez maintenant soumettre votre question vidéo et éventuellement figurer dans cet épisode! Tout ce que vous avez à faire est de soumettre votre vidéo ICI, d’inclure votre nom, d’où vous venez et de la garder sous 60 secondes s’il vous plaît.

Certains des sujets possibles sur le pont: les retombées de l’UFC Rio Rancho, le KO de Jan Blachowicz sur Corey Anderson, la victoire de Diego Sanchez sur DQ contre Michel Pereira, la victoire de John Dodson sur Nathaniel Wood, les aperçus des prochaines cartes Bellator 240, Bellator Dublin et UFC Auckland, Le match revanche de Deontay Wilder contre Tyron Fury, et plus

Veuillez lier cette page et utiliser les hashtags #TheASide sur Twitter lorsque vous regardez pour dire à tout le monde que vous participez avec nous.

Les versions audio uniquement du podcast sont disponibles sur les podcasts Apple, Google Play, Spotify, Megaphone et Stitcher.