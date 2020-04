Le chat en direct avec Arijah Faber et Andre Fili

Ceci est le chat en direct A-Side.

Dans cet épisode, le poids plume de l’UFC Andre Fili et le Temple de la renommée de l’UFC Urijah Faber se joignent à José Youngs et Alex K. Lee pour discuter de certaines des meilleures histoires du monde du MMA.

Nous discuterons de Dana White annonçant le report de l’UFC 249, de la réaction de l’alignement de l’UFC, “Fight Island”, du prochain film de Fili et Faber, Green Rush, et plus encore.

Comme d’habitude, nous répondrons à toutes vos questions si vous les postez dans les commentaires ci-dessous. Pour les commentaires que vous jugez les plus méritants, veuillez cliquer sur le bouton «rec». Les commentaires en vert sont prioritaires.

Il y a beaucoup à dire, alors rejoignez-nous à 13 h. ET / 10 h PT le lundi 13 avril.

Les versions audio uniquement du podcast peuvent être trouvées sur les podcasts Apple, les podcasts Google, Spotify, iHeartRadio, Stitcher et YouTube.