Le chinois Li Jingliang n’a pas laissé le coronavirus affecter la préparation de l’UFC 248

LAS VEGAS – Les choses se sont plutôt bien passées pour Li Jingliang à la suite d’une crise dans son pays d’origine.

En préparation de son combat contre l’UFC 248 avec Neil Magny (21-7 MMA, 14-6 UFC), Jingliang (17-5 MMA, 9-3 UFC) a déclaré qu’il n’était pas trop affecté par la récente épidémie de coronavirus qui se propage à l’échelle mondiale. Bien qu’il n’ait pas été infecté par le virus, il a été contraint de quitter son domicile plus tôt que prévu afin de pouvoir entrer aux États-Unis pour participer samedi.

“Le virus n’a pas eu beaucoup d’impact sur nous et notre gouvernement et notre équipe médicale traitent très bien le virus en Chine”, a déclaré Jingliang à MMA Junkie lors d’une journée médiatique jeudi à Las Vegas. «Parce que les États-Unis ont fermé tous les vols en provenance directe de Chine, j’ai dû rester dans un pays tiers pendant 14 jours. J’ai dû rester en Thaïlande, puis venir aux États-Unis. Nous espérons que tout ira bien à la fin.

«Je me suis principalement entraîné à Pékin, en Chine, hors de la China Top Team et nous sommes allés en Thaïlande – et si je ne suis pas allé en Thaïlande, j’aurais pu venir plus tôt aux États-Unis pour réduire le décalage horaire. Mais nous avons une équipe très puissante, nous avons donc très bien géré cela. »

Malgré la gravité de la situation, Jingliang a déclaré que ses plus gros problèmes étaient de préparer Magny plutôt que de traiter et d’éviter le virus.

“Le virus ne nous a pas beaucoup touchés”, a déclaré Jingliang. «La majeure partie de ma préparation a été dirigée vers mon adversaire car il est très grand et a une longue portée, et nous avons dû élaborer une stratégie basée sur lui.

“Le gouvernement chinois contrôle tout cela en Chine, mais j’espère que ma victoire pourra inspirer la nation chinoise.”

Le joueur de 31 ans est actuellement sur une séquence de trois victoires consécutives et 7-1 lors de ses huit derniers combats. Il ne fait aucun doute qu’une victoire sur un vétéran comme Magny serait importante pour la carrière de Jingliang.

“Cette victoire signifie beaucoup pour moi”, a déclaré Jingliang. «Je sais que Magny a battu d’anciens champions, donc le battre signifie que je suis qualifié pour le top 10, et je ne sous-estimerai jamais mon adversaire. Toute la nation regarde ça, donc je ne vais pas laisser la victoire m’échapper. “

