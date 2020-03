Le CIO envisage ouvertement de reporter les Jeux Olympiques

Le Comité International Olympique s’est rendu à la pandémie de coronavirus et cherche de nouvelles dates, dilemme qu’il espère résoudre d’ici un mois, avant la fin avril. Aujourd’hui, il a finalement admis qu’il est peu probable que les Jeux olympiques se déroulent à Tokyo du 24 juillet au 9 août. Cela a été convenu ce matin par le CIO lors d’une réunion télématique d’urgence de son exécutif convoquée à Lausanne (Suisse). Acculé par la pression internationale des comités olympiques nationaux et des fédérations de poids telles que l’American Athletics and Swimming qui avait demandé un report samedi, ouvre une fenêtre pour baisser la tension. Il y a un risque que Tokyo 2020 soit un triste Jeux, avec l’absence de nombreux pays puissants empêtrés dans l’épidémie.

Le CIO un délai d’un mois est accordé pour déterminer le scénario retenu. Les garder le 24 juillet semble presque exclu. Il y a trois possibilités: les retarder à l’automne, les porter à 2021 ou 2022. La première option est la préférée (Tokyo 1964 a eu lieu en octobre), mais elle peut entrer en collision avec de grands sports (NBA, tennis, golf …) qui aspirent à continuer dans ces les dates. Le gouvernement japonais aura également beaucoup à dire. Et vous devez résoudre les barrières d’assurance, les installations, les frais de personnel … Le Japon avait investi environ 35 000 millions d’euros dans l’événement (ajout d’infrastructures) et le budget de l’organisation est d’environ 12 000 personnes.

“La suspension n’est pas à l’ordre du jour”, a indiqué le CIO dans son communiqué. “Compte tenu de l’aggravation de la situation dans le monde, l’exécutif a fait aujourd’hui le premier pas dans la planification de scénarios possibles”, indique la note. Bach a également envoyé une lettre aux athlètes dans laquelle il reconnaît que “la vie humaine a priorité sur tout”.

“Le CIO, en coopération avec le comité d’organisation de Tokyo 2020, les autorités japonaises et le gouvernement métropolitain de Tokyo, entamera des pourparlers détaillés pour achever son évaluation de la situation sanitaire mondiale en évolution rapide et de son impact sur les Jeux Olympiques, y compris l’hypothèse de report. “, soulignent-ils depuis Lausanne.

«Un certain nombre de sites essentiels nécessaires aux Jeux ne pouvaient plus être disponibles. La situation, avec des millions de nuits d’hôtel déjà réservées, est extrêmement difficile la conduite automobile et le calendrier sportif international d’au moins 33 sports olympiques devraient être adaptés “, prévient le CIO. Il y a des installations temporaires qui avaient une date d’expiration et, surtout, les appartements des 11 000 athlètes de la Villa devraient être livrés à leurs nouveaux propriétaires avant la fin de l’année.

Thomas Bach est passé de “ni annuler ni reporter Tokyo est sur la table” du dernier jour 4 pour admettre dans une interview au New York Times qu’ils conduisaient “Différents scénarios”. La flamme olympique qui devrait fournir “de la lumière au bout du tunnel” du COVID-19, comme l’a prophétisé l’allemand lors de la cérémonie d’allumage de la torche, est faible. Mais il refuse de sortir.

La grande majorité des sports crie de ne pas continuer avec un rendez-vous qui a rompu avec le «fair-play», avec les conditions nécessaires de l’égalité des chances lorsque la moitié des athlètes du monde rester isolé à la maison sans pouvoir s’entraîner et il n’y a que 57% d’athlètes classés alors que les pré-olympiques ne sont pas datés.

World Athletics soutient le passage du CIO

La Fédération Internationale d’Athlétisme, World Athletics, a soutenu ce dimanche le Comité International Olympique (CIO) dans sa décision de discuter du report des Jeux de Tokyo 2020, face à la crise de la pandémie de coronavirus, et a proposé de travailler pour une «date alternative».

“World Athletics se félicite de la décision du Comité International Olympique de discuter du report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et a écrit au CIO ce dimanche pour transmettre cette position aux présidents, fédérations et athlètes”, a indiqué le communiqué.

L’athlétisme mondial s’est immédiatement exprimé lors de l’annonce du CIO pour se donner quatre semaines pour prendre une décision sur les Jeux. “Nous sommes prêts à travailler avec le CIO et tous les sports à une autre date”, ajouté.

La Fédération royale espagnole d’athlétisme a déjà plaidé samedi pour la suspension des Jeux, tout comme l’équipe américaine d’athlétisme. La pression du monde sportif, qui est soumis aux restrictions du Covid-19, a fait un premier pas par le CIO ce dimanche vers le report de la plus grande manifestation sportive. -E.P.