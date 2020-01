Le combat contre Colby Covington prend tout son sens après l’UFC Raleigh

RALEIGH, N.C. – Michael Chiesa a pris le micro quelques instants après sa victoire à l’UFC sur ESPN + 24 contre Rafael dos Anjos, et il était petit.

Le vainqueur de la saison 15 de «The Ultimate Fighter» a choisi de ne pas utiliser les projecteurs pour se réjouir de la plus grande victoire de sa carrière, non. Au lieu de cela, Chiesa (16-4 MMA, 10-4 UFC) a tourné son attention vers son prochain combat et a appelé l’ancien champion par intérim des poids mi-moyens Colby Covington.

Bien que Chiesa n’ait pas laissé tomber physiquement le micro, il l’a fait en esprit. Dès qu’il a fait l’appel, il est sorti de la cage. Pourquoi Chiesa est-elle intéressée par une confrontation avec Covington (15-2 MMA, 10-2 UFC)?

“Je viens de battre le numéro 5 mondial”, a déclaré Chiesa. «Je dis toujours que le moment le plus important pour demander un combat est après avoir gagné. Vous devez capitaliser. Je ne veux pas m’engager dans une partie de pisse verbale avec le gars. Je respecte ses compétences. Il est super dur. J’essaie juste d’obtenir un titre mondial. Je pense que c’est le combat qui a le plus de sens quand on regarde les cinq premiers.

«J’ai dit avant le combat que si je battais Rafael dos Anjos, je ne combattrais personne de moins de cinq ans. Je prends sa place. En regardant le paysage de la division, c’est le combat qui a du sens. Je veux être testé. Je veux me battre le mieux, c’est donc Colby. »

Covington a récemment participé à l’UFC 245 en décembre. Affrontant le champion et rival amer de l’UFC, Kamaru Usman, Covington s’est engagé dans une guerre de va-et-vient, mais a subi une perte de TKO au cinquième tour et une mâchoire cassée dans le processus.

Chiesa a commencé à formuler ses plans de légende à la mi-décembre. Après avoir vu comment l’UFC 245 s’est déroulé et quels autres matchs de poids welter étaient réservés, Chiesa a zoné Covington.

“J’ai attendu de voir comment (UFC) 245 s’est terminé”, a déclaré Chiesa. «Je voulais voir ce qui s’est passé avec Tyron (Woodley) et Leon (Edwards) et tout le monde. Je pense que c’est un combat qui a du sens. Je n’irais pas demander un match extravagant.

“Chaque fois que je gagne un combat et que je demande un adversaire, je l’obtiens généralement. C’est parce que tout est bien pensé. Je ne jette pas contre le mur des choses qui ne vont pas coller. Je pense juste que c’est un combat qui a du sens. Je pense que c’est un combat que je pourrais avoir, alors nous verrons ce qui se passe. “

.