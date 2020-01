Le combat contre Conor McGregor sera l’un des plus grands jamais

LAS VEGAS – Jorge Masvidal a des options pour son retour en cage.

Depuis sa victoire au titre de l’UFC 244 «BMF» contre Nate Diaz en novembre, le concurrent poids mi-moyens Masvidal (35-13 MMA, 11-4 UFC) a fait une vague d’entretiens. Dans à peu près tous, deux noms ont été mentionnés à plusieurs reprises: Conor McGregor et Kamaru Usman.

Masvidal a dit qu’il accepterait tous les arrivants. Il a exprimé son intérêt pour les rencontres McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) et Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC).

Mercredi, le président de l’UFC, Dana White, a pris la parole et a déclaré au MMA Junkie qu’il préférerait voir Masvidal affronter Usman la prochaine fois.

Jeudi, Masvidal a clairement indiqué qu’il préférait l’alternative. Masvidal a déclaré qu’un affrontement avec McGregor était un combat beaucoup plus important. C’est celui qui l’intéresse le plus. McGregor titrera l’UFC 246 samedi contre Donald Cerrone au poids welter.

“Je ne dirai pas que ce n’est pas la bonne décision”, a déclaré Masvidal à propos des commentaires de White. «Usman est un combat. Conor flirte évidemment avec l’idée de me battre.

«Si moi et Conor allons dans l’octogone, que se passe-t-il? C’est l’un des plus grands combats de l’histoire, juste en mathématiques (avec) ce que Conor a fait et les deux derniers combats que j’ai eu. Les engagements et le paiement à la séance ont battu des records avec ESPN. C’est évidemment une formule de réussite. “

Aux yeux de Masvidal, le prix gagné en combattant McGregor serait une méga-attention et probablement un méga-salaire. Si Masvidal combat Usman, le prix est le titre poids welter. Mais comme l’a souligné Masvidal, il y aura toujours un tenant du titre de 170 livres qui attend d’être défié.

“Quelqu’un aura toujours la ceinture à 170 livres”, a déclaré Masvidal. “Peu importe que ce soit Kamaru ou non. Conor est un plus grand combat. Si Conor ne fait pas son travail ou si Conor ne veut pas se battre après son combat (avec Cerrone), nous allons enlever la tête d’Usman. “

.