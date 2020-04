Le combat de Jon Jones aura lieu même s’il perd sa ceinture

Israel Adesanya s’attend à rencontrer Jon Jones sur toute la ligne, que ce soit pour le titre des poids lourds légers de l’UFC ou non.

Le champion des poids moyens de l’UFC, Adesanya (19-0 MMA, 8-0 UFC), a échangé des barbes avec le champion des poids lourds légers Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) dans une rivalité qui continue de se brasser.

Mais Adesanya a réitéré ses plans pour éliminer la division des poids moyens avant de se diriger vers Jones.

C’est un combat que son entraîneur-chef, Eugene Bareman, n’aime pas pour des raisons spécifiques, mais Adesanya voit le combat se produire un jour.

“C’était quelque chose qui n’existait pas jusqu’à ce qu’il prononce mon nom et je me disais:” Hmm – je vois de quoi il s’agit “”, a déclaré Adesanya au MMA Junkie. «Je vois où le destin place certains personnages dans mon film. Alors oui, ce combat est vraiment important. Je n’en ai pas besoin, pour être honnête. Mon entraîneur ne pense pas que j’en ai besoin. Mon entraîneur préfère que j’évite ce combat, non pas parce que nous ne voulons pas combattre Jones, mais il pense – il l’a dit avant d’être arrêté la dernière fois – il a dit que je préfèrerais le donner à un gars comme Stipe (Miocic ). “

Bareman n’a pas été timide sur ce qu’il pense de Jones, remettant en question son personnage pour ses malheurs légaux persistants.

Et bien que son entraîneur ait besoin de convaincre, Adesanya le veut, qu’il y ait ou non des implications sur le titre.

“Nous n’avons peur de personne. Genre, il s’en prend à Stipe. Ce n’est donc pas que nous ne voulons pas du combat, c’est juste que mon entraîneur a l’impression d’être un morceau (explétif) », a déclaré Adesanya. «Et mon entraîneur est vraiment de la vieille école. Il ne veut pas donner cette opportunité de me battre – le côté A – à un gars comme Jones, un s ** t c ** t comme Jones.

«Ce n’est pas vraiment important pour mon héritage, mais je veux ce combat et je vais l’obtenir – qu’il soit champion ou non, au fait. Même s’il perd cette ceinture, je viens toujours pour ce cul. “

