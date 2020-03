Le combat de Tony Ferguson peut se produire partout

Face à la pandémie de coronavirus, l’UFC fait tout ce qui est en son pouvoir pour que l’UFC 249 se produise – et ainsi sauver le méga-combat tant attendu entre le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov et l’ancien champion par intérim Tony Ferguson.

La société a annoncé lundi que tous les événements jusqu’au 11 avril sont annulés. L’UFC 249 est prévu pour le 18 avril mais ne se tiendra pas au Barclays Center de New York, où il était initialement prévu, et probablement nulle part aux États-Unis.

En ce qui concerne le champion en titre, cependant, il est prêt à aller là où ils sont autorisés, tant qu’il est capable de se battre.

“Honnêtement, je m’en fous”, a déclaré Nurmagomedov mardi lors d’un chat en direct sur Instagram organisé par son manager, Ali Abdelaziz. «Ça va être bien si un combat se produit aux États-Unis parce que je suis déjà là depuis un mois et demi. Je me suis entraîné, et depuis ce jour, nous avons 30 jours avant le combat. Presque un mois, et ça va être très bien si nous nous battons ici aux États-Unis, mais sinon, n’importe où. N’importe où, je m’en fiche. “

Nurmagomedov a reconnu que la santé est de la plus haute importance. Mais il a également déclaré que si lui et Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) et leurs familles étaient en bonne santé, l’événement devrait se poursuivre, limité à 100 personnes dans une installation fermée.

“La chose la plus importante est d’être en bonne santé”, a déclaré Nurmagomedov. «Si nous sommes en bonne santé, notre famille est en bonne santé – c’est la chose la plus importante en ce moment. Nous devons prendre soin de nous. Mais si nous sommes en bonne santé, d’accord, sur cette carte, nous avons 13 combats. Ce sont 26 combattants et leur coin. S’ils sont en bonne santé et les gens de l’UFC qui font du spectacle, comme les juges, les commissions sportives et tout le reste – nous avons besoin de 100 personnes maximum à l’intérieur de l’arène. Fermez l’arène, 100 personnes en bonne santé entrent et font le spectacle. Mettez l’appareil photo, allumez le paiement à la séance et nous pouvons tous gagner de l’argent. Tout le monde peut se battre. “

Nurmagomedov voit également le combat comme une raison pour divertir les fans coincés à la maison, dont beaucoup devraient être en quarantaine.

«Les gens qui ont une quarantaine et sont assis à la maison, ils s’amusent, ils regardent les combats», a-t-il dit. «Les combattants vont dans l’arène, ils s’amusent, ils font leur travail. Je pense que nous avons juste besoin d’un maximum de 100 personnes pour mener ce combat. Une arène et 100 personnes en bonne santé autour et mettez un couple de caméras et montrez cela dans le monde – les deux meilleurs poids légers de tous les temps. C’est un combat très important. »

À la fin de la journée, Nurmagomedov comprend ce qui se passe dans le monde, mais il ne veut rien de plus que de régler les questions de longue date sur qui est le meilleur combattant. Et il s’attend à entendre parler d’un emplacement par le président de l’UFC Dana White bientôt.

“En ce moment, je suis dans mon camp d’entraînement depuis décembre”, a déclaré le champion. «Janvier, février et maintenant mars, j’espère que le combat va avoir lieu. C’est un combat très important, car la division poids léger doit bouger. Il faut bouger. Je ne veux pas – en ce moment dans la division légère, il y a quelques gars avec une séquence de six victoires et une séquence de sept victoires. Beaucoup de prétendants viennent. Je ne veux pas suspendre la division légère. Nous nous battons avec Tony Ferguson, et nous devons savoir qui est le prochain concurrent.

“C’est très important. Pas seulement pour moi, pour l’UFC, pour les fans – c’est très important pour la division des poids légers. C’est pourquoi je veux vraiment me battre avec lui. Nous devons nous battre, et je pense que les prochains jours – hier, j’ai parlé avec Dana – Dana dit qu’ils vont faire tout ce qu’ils peuvent pour continuer ce combat. Nous verrons. Dans les prochains jours, Dana va nous envoyer un emplacement. »

