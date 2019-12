Le combat Ilima-Lei Macfarlane ne serait pas un problème

HONOLULU – Liz Carmouche n'a aucun problème à se battre avec un ami et un coéquipier.

L'ancien challenger pour le titre UFC à deux reprises fait maintenant partie de l'alignement des poids mouches de Bellator, une division qui est actuellement dirigée par le champion Ilima-Lei Macfarlane. Carmouche (13-7 MMA, 0-0 BMMA) et Macfarlane se sont entraînés côte à côte depuis un certain temps et sont devenus des amis proches.

«Ce qu'il y a de bien avec Ilima et moi, c'est que je l'ai encadrée depuis le début», a déclaré Carmouche dans les coulisses du Bellator 236. «J'étais la première personne lorsqu'elle a franchi les portes, j'étais la première qu'elle a vue. (Je suis) ce partenaire d'entraînement qu'elle appelle quand tout le monde ne se présente pas parce que c'est les vacances ou qu'ils sont blessés. Quoi qu'il en soit, elle peut m'appeler, et je passerai, et je suis là pour l'aider. "

Carmouche, qui a quitté l'UFC en tant que meilleure candidate à 125 livres, vise la ceinture comme elle l'a fait à l'UFC, et elle n'aura aucun problème à se battre contre Macfarlane pour l'or si elle devait obtenir le titre.

«Nous avons participé aux mêmes compétitions ensemble, sur les mêmes tournois, et nous nous regardons comme:« Je sais que les entraîneurs ont dit que nous ne sommes pas censés faire cela, et nous sommes censés exploiter , mais nous allons le faire aussi durement que possible. Nous allons être méchants les uns envers les autres. »Et nous avons toujours dit que si nous nous battions, ce serait le combat le plus sanglant et le plus sanglant, et nous allons nous abattre jusqu'à ce que l'un de nous meure. Et c'est parce qu'en fin de compte, c'est la personne qui m'importe. Nous nous soutenons mutuellement, nous nous appelons sœur épouse, donc je préfère de loin me battre pour la ceinture qui me tient à cœur plutôt que quelqu'un que je ne connais pas vraiment. "

Carmouche a dit qu'elle et Macfarlane ont envisagé un avenir où les deux sont au sommet du jeu. Et étant dans la même catégorie de poids, l'idée de se battre un jour entre eux a définitivement traversé l'esprit.

Carmouche ne pense pas qu'un combat potentiel avec Macfarlane pourrait être problématique pour leur amitié, car ils se combattent déjà – juste à l'extérieur de la caméra.

"Nous avons toujours eu cette suspicion furtive que ce moment pourrait arriver", a expliqué Carmouche. "Nous avons toujours su dans nos cœurs que finalement nous allons nous battre pour la ceinture. Nous le savions déjà, et nous en discutons depuis longtemps.

"Je pense que pour d'autres personnes, c'est une surprise plutôt qu'une réalité, mais c'est juste une question de quand cela allait se concrétiser. Et nous avons déjà participé côte à côte dans des tournois, donc nous avons toujours eu la même mentalité. Nous allons jeter. C'est vous et moi, (et) nous allons aller plus fort que quiconque et essayer de nous arracher les membres, de nous étouffer. Et si ça se bat, on va se frapper plus fort. Il y a eu des jours où nous allons nous entraîner les uns avec les autres et nous disions: "Je suis désolé de devoir vous faire ça, mais vous devez être prêt pour votre combat." Nous ne voulons pas, mais vous frappez aussi dur que possible, donc les combats ne seront pas différents. »

