Le combattant de l’UFC Bryce Mitchell pense que le gouvernement a créé COVID-19 pour créer un “chaos”

L’UFC Fighter Bryce Mitchell a rejoint le camp du complot après avoir qualifié le nouveau coronavirus de maladie d’origine gouvernementale.

La pandémie de coronavirus en cours a provoqué une catastrophe pour de nombreuses industries, y compris les sports. La plupart des événements sportifs en direct ont été annulés ou reportés pour éviter une contagion de masse. Dana White a annulé trois cartes de combat UFC et de nombreuses émissions futures seront probablement diffusées à partir d’une arène fermée.

Le poids plume de l’UFC estime que COVID-19 sera un désastre pour l’économie:

“Si l’économie s’arrête, je vais juste vous dire que ce ne sera pas joli. Parce que c’est l’économie qui fait que tout fonctionne, »a déclaré Mitchell à MMA Junkie. «Cette société que nous avons, l’échange d’argent entre deux parties, quand cela s’arrête, quand les gens ne peuvent plus échanger de biens et de services, et que chaque homme doit se débrouiller seul, je pense que la volonté (explétive) devenir vraiment moche.

“Donc, si l’économie ne reprend pas, si les gens ne commencent pas à acheter et à vendre plus de choses et que tout redevient normal, ce sera un spectacle (explétif).”

Certains combattants ont exprimé leur propre théorie sur la pandémie de virus. Plus tôt cette semaine, Tito Ortiz a affirmé que le COVID-19 était fabriqué par l’homme. Mitchell croit également que le Coronavirus est d’origine humaine. En fait, il a accusé le gouvernement de créer une crise nationale intentionnelle.

“Mon truc, c’est le gouvernement”, a déclaré Mitchell. “Le gouvernement ne devrait pas être en mesure de dire à n’importe quelle entreprise, vous savez – je comprends l’urgence nationale, la crise nationale et tout ça, mais je ne pense pas que ces chiffres indiquent une crise pour moi. Je veux dire, je ne pense vraiment pas qu’ils le fassent. Je sais que cela a tué un tas de personnes âgées dans des maisons de soins infirmiers et peut-être de très jeunes, mais ces types de personnes peuvent être isolés. Les jeunes, les vieux, ils peuvent être isolés assez facilement, tandis que tout le monde continue de faire ce qu’ils font, et je pense que c’est le gouvernement.

“Je blâme le gouvernement”, a ajouté Mitchell. “Je fais vraiment. C’est généralement à qui je blâme pour tout. Je pense que le coronavirus a été fabriqué par le gouvernement. Je pense que le bon gouvernement a créé ce putain de virus. Je pense qu’ils ont infecté les gens exprès pour provoquer une sorte de chaos. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d’argent et tout ça. “

Mitchell a ensuite accusé le gouvernement d’utiliser le coronavirus comme raison de restreindre l’utilisation des armes à feu:

«Je pense que notre gouvernement va essayer de prendre nos armes», a déclaré Mitchell. “C’est ce que je pense qui va se passer, et c’est triste, mais c’est ce que je vois arriver. Je les ai vus pousser quelque chose de contrôle des armes à feu en ce moment et essayer d’obtenir nos armes ou du moins de voir s’ils le peuvent. Je vois comment ça se passe. Je ne sais pas; le tout est fou pour moi.

«Cela ne me surprendrait pas si un spectacle (explétif) tombait. Je parle de tout le monde qui tire sur tout le monde. “

Que pensez-vous de cette théorie de Bryce Mitchell?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/03/2020.