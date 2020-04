Le combattant de l’UFC Duda Santana a dû compter sur les dons de ses collègues stars de l’UFC pour survivre à la pandémie

Le poids coq UFC Duda Santana a été forcé de compter sur la gentillesse de ses coéquipiers UFC pour survivre à la pandémie de coronavirus.

Santana, qui vit avec sa mère, ses six frères et sœurs et sa fille dans la favela de la Cidade de Deus (Cité de Dieu) à Rio de Janeiro, a récemment déclaré à la publication brésilienne Combate qu’elle avait du mal à garder de la nourriture sur la table pendant la pandémie, comme ni elle ni les membres de sa famille n’ont pu travailler.

“Chaque jour est un combat”, a déclaré Santana (via Google Translate). “Je ne sais même pas comment répondre à cette question [about how to make a living]. Je ne travaille pas, ma mère non plus. Il y a des jours où nous nous réveillons sans rien et que Dieu pourvoit. Pendant la Semaine Sainte, nous n’avions rien à manger – ni œuf ni poisson. Mais Dieu a fourni, un ami de la famille a apporté le poisson. C’est un jour à la fois. La situation est compliquée. Cela fait longtemps que je n’ai pas souffert, l’argent est épuisé. »

Après que l’interview de Combate avec Santana soit apparue, le poids léger de l’UFC, Alan Patrick, a posté dans un chat de groupe contenant environ 80 combattants de l’UFC, implorant ses collègues athlètes de participer et de l’aider. S’adressant à MMA Fighting, Patrick a révélé que le compétiteur léger et lourd de l’UFC, Glover Teixeira, était le premier à faire un don à la cause de Santana. Amanda Ribas, Anderson dos Santos et Raphael Pessoa ont également ouvert leurs portefeuilles.

«J’ai aidé« Cowboyzinha » [Santana] parce que j’ai déjà été dans sa situation », a déclaré Patrick au MMA Fighting. «Je sais ce que ça fait d’avoir faim, de partager une maison avec plusieurs frères et sœurs et de ne rien avoir à manger. Nous savons que «Cowboyzinha» et sa famille sont victimes du système. Le système ne vous permet pas d’acquérir des connaissances et de grandir en tant que personne.

“Dieu merci et grâce au sport, elle a pu réaliser quelque chose et accéder à la plus grande promotion du monde, mais tout le monde au Brésil pense,” boom, vos problèmes sont terminés “si vous êtes signé par l’UFC.”

Comme le suggère Patrick, un contrat UFC n’est pas un ticket automatique vers la richesse et le succès, comme certains pourraient s’y attendre. Le poids léger de l’UFC a ensuite claqué l’UFC pour avoir permis à Santana de vivre dans une telle pauvreté.

“C’est embarrassant non pas pour moi, mais pour l’organisation au Brésil”, a déclaré Patrick. “Ils auraient pu penser,” non, laissez-moi faire. “J’ai commencé la campagne et parlé à d’autres combattants de l’UFC. “Allons-nous voir cette histoire et ne rien faire pendant que notre ami meurt de faim?” Faire pour quelqu’un ce que les autres ont fait pour moi dans le passé est inestimable. “

S’adressant à MMA Fighting, Santana a annoncé qu’elle avait reçu un don de ses collègues combattants la semaine dernière, et qu’elle était «heureuse, émotive et reconnaissante». Elle a utilisé l’argent pour acheter de la nourriture pour sa famille.

“Nous sommes fauchés comme tout le monde”, a déclaré Santana. “C’est compliqué. Je compte sur le combat et la victoire, et je comptais sur l’argent. Nous travaillons dur et nous nous entraînons chaque jour pour nous battre, donc c’est un peu frustrant. C’est le mot, nous sommes frustrés. “

De là, Duda Santana travaille à recevoir des fonds du gouvernement brésilien.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/04/2020.