Le Comité olympique français dit «oui» à la légalisation du MMA

Un autre obstacle a été franchi dans la quête de la légalisation du MMA en France.

Vendredi, il a été confirmé que le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a donné son approbation à la décision du ministère français des Sports de légaliser le MMA sous la juridiction initiale de la Fédération Française de Boxe.

En janvier, le ministère français des Sports a annoncé qu’il avait choisi la Fédération française de boxe pour travailler en tant que gardienne du MMA pendant la période initiale de légalisation du sport. Mais cette décision devait encore être approuvée par le CNOSF pour faire avancer le processus.

Maintenant que la validation du CNOSF a été donnée, la voie est libre pour que le sport devienne légal.

Le président de la Fédération internationale des arts martiaux mixtes (IMMAF), Kerrith Brown, a expliqué l’importance de la décision, déclarant: «L’annonce officielle par le CNOSF est une étape cruciale sur la voie de la création d’une structure MMA dynamique en France. L’IMMAF continuera à fournir un soutien et des conseils constructifs à toutes les parties prenantes du MMA. »

La loi française exige que tous les sports soient encadrés par les structures déjà établies par une fédération reconnue par le gouvernement, et certains critères doivent être respectés sur plusieurs années.

En plaçant le MMA sous la juridiction de la Fédération française de boxe établie de longue date, le sport remplit cette exigence, et la validation ultérieure du CNOSF signifie que le sport peut être développé et légalisé officiellement dans le pays.

“Après de nombreuses années d’engagement et de travail acharné des militants du MMA en France, c’est une étape importante que le CNOSF a reconnu notre sport”, a déclaré Bertrand Amoussou, directeur de l’IMMAF et coprésident de la Commission Française de MMA (CFMMA). «Nous sommes maintenant impatients de travailler dur et de manière unifiée pour faire en sorte que les structures mises en place pour régir le MMA fonctionnent aussi bien que possible.»

L’effort vers la légalisation du MMA français a reçu le soutien du président de Bellator, Scott Coker, qui a suggéré que la décision de placer le MMA sous la juridiction de la Fédération française de boxe était un bon choix pour le succès du sport.

“Compte tenu de leur expérience réussie et de longue date avec la boxe, nous pensons que la Fédération française de boxe est bien adaptée pour superviser le sport et nous serons heureux de travailler avec eux pour la croissance, le développement, la sécurité et la réglementation du MMA dans tout le pays”, a déclaré Coker. .

De toute évidence, le Comité olympique français est du même avis, son approbation aidant le MMA à franchir une nouvelle étape importante vers la légalisation.

