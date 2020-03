Le commentaire malheureux d’Israël Adesanya sur COVID-19

Alors que d’autres combattants, comme par exemple, Max Holloway, se sont exprimés sur les réseaux sociaux au sujet de la pandémie qui attaque actuellement le monde, et ont été acceptés et bien reçus du monde Arts martiaux mixtes, d’autres, comme l’actuel champion poids moyen de la UFCNigérian Israel Adesanya, s’exprime sur les réseaux sociaux avec des commentaires qui tombent malades chez les fans.

J’aime la vibration apportée par Corona. J’ai cette bulle autour de moi et je sens que personne ne peut me toucher 😊

– Israel Adesanya (@stylebender) 24 mars 2020

«J’aime la vibe qu’apporte la Corona. J’ai cette bulle autour de moi et j’ai l’impression que personne ne peut me toucher. »

Conor McGregor Il s’est également exprimé sur ses réseaux sociaux pour faire référence à COVID-19 et à de nombreux combattants, de Lyoto Machida y Fabrício Werdumen haut Khabib Nurmagomedov, en passant pour Anderson Silva et bien d’autres, ont montré leur soutien, leur solidarité et, d’une certaine manière, essayant de contribuer de leur position sur le sujet.