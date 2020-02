Le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, nommé podcasteur le plus riche encaissant 30 millions de dollars selon Forbes

Le podcast de Joe Rogan semble lui avoir rapporté pas mal d’argent.

L’expérience Joe Rogan met en vedette des invités de tous horizons, des combattants aux célébrités et même aux politiciens. Il l’exécute souvent tous les jours et obtient des centaines de milliers de vues sur YouTube. Apple a également annoncé «JRE» comme le podcast numéro un dans le monde avec plus de 190 millions de téléchargements par mois.

Non seulement l’émission reçoit une tonne de téléspectateurs et de téléchargements, mais le commentateur de l’UFC a été nommé le podcaster le plus riche par Forbes. Le site Web de l’entreprise a répertorié les podcasts les mieux rémunérés et sans surprise, c’est JRE qui est arrivé en tête avec 30 millions de dollars

Forbes ‘pense également que Rogan régnera sur le jeu de podcast pour les années à venir.

«Le comic stand-up a lancé The Joe Rogan Experience en 2009 avec le co-animateur de l’époque, Brian Redban, dans la première vague de podcasteurs comédiens qui comprenait Adam Carolla et Marc Maron. Il a maintenant le podcast n ° 1 dans le monde, selon Apple, et a revendiqué jusqu’à 190 millions de téléchargements par mois », a écrit Forbes à propos de Rogan. “Ses interviews à la une des comédiens, des politiciens et des combattants du MMA [Rogan moonlights as a UFC commentator] et les théoriciens du complot sont aussi gros que même les plus grands à la radio parlée.

«L’animatrice a été accusée d’avoir fait des commentaires transphobes en 2013 au sujet de l’artiste martiale mixte Fallon Fox, qui est une femme trans. Rogan a déclaré lors de son émission du Super Bowl dimanche que ses propos étaient sortis de leur contexte. Malgré la controverse, il ne devrait pas céder la première place de sitôt. «Il fait preuve d’échelle et d’engagement», déclare Tom Webster, vice-président directeur d’Edison Research. “Il est le n ° 1 en termes de portée aux États-Unis”

Le podcast parmi les cinq premiers et l’argent gagné sont les suivants:

L’expérience Joe Rogan – 30 millions de dollars

Mon meurtre préféré – 15 millions de dollars

The Dave Ramsey Show – 10 millions de dollars

Expert en fauteuil – 9 millions de dollars

The Bill Simmons Show – 7 millions de dollars

Joe Rogan est également un incontournable de la télévision à la carte à l’UFC, ancrant l’équipe de commentateurs. Il fera également le commentaire couleur de l’UFC 247 samedi.

