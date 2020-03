Le contenu d’Ilir Latifi chez les poids lourds, veut les plus gros gars de la division

LAS VEGAS – Ilir Latifi n’a peut-être pas réussi ses débuts en poids lourds à l’UFC, mais il prévoit de rester dans la division.

Latifi (14-8 MMA, 7-6 UFC) a affronté l’artiste KO Derrick Lewis lors de l’UFC 247 de février, effectuant les trois manches complètes dans un combat qu’il a largement pu utiliser son grappling pour étouffer le pouvoir légendaire de “The Black Beast”. ” Pourtant, les responsables ont attribué le combat à Lewis, un résultat décevant pour Latifi, qui était catégorique sur le fait qu’il avait été volé par les juges.

Malgré la perte, Latifi prévoit de prendre un peu de temps pour s’habituer à la catégorie de poids et veut continuer à courir après les plus gros gars de la liste.

“Je prends mon temps pour m’habituer à cette division”, a déclaré Latifi lors d’une récente journée médiatique Dominance MMA. «J’ai eu quelques complications avant le combat, et j’ai juste continué. J’avais besoin de ce combat, c’était un gros match, et j’ai hâte de me battre dans cette division.

«J’ai commencé ma carrière dans les poids lourds, et je finirai probablement en poids lourd, mais je suis une personne qui aime les défis. J’ai été un outsider toute ma vie, donc je pourrais descendre à 205 plus tard dans le futur aussi, mais en ce moment, je me vois me battre dans la division des poids lourds. Je viens pour les plus gros gars de la division. Je suis un tueur géant, alors tu le sais. “

Le combat avec Lewis pourrait être une perte sur son record, mais Latifi a déclaré qu’il avait encore accumulé de nombreux points positifs, ce qui lui confiait qu’il pouvait prendre le meilleur de la division.

“En ce moment, je me concentre uniquement sur l’habitude de la division, et je me vois revenir le plus tôt possible quand je serai prêt”, a déclaré Latifi. «Je ne vois pas ce combat comme une perte. J’ai battu un concurrent parmi les cinq premiers dans la division des poids lourds, un gars qui a terminé beaucoup de gars au premier tour, et pour être honnête, je pense que je l’ai contrôlé assez facilement, trois tours. »

Pour en savoir plus sur Latifi, regardez la vidéo ci-dessus.

