Le coréen zombie est profondément déçu par Rener Gracie pour avoir soutenu les actions de Brian Ortega

La querelle continue entre The Korean Zombie et Brian Ortega continue et aujourd’hui la légende de “Gracie Jiu Jitsu” Rener Gracie a été mise sous le feu.

Au cas où vous l’auriez manqué, le week-end dernier à l’UFC 248 Chang Sung Jung et T-City ont été impliqués dans une altercation dans la foule. Selon les rapports des témoins oculaires et les déclarations des deux combattants poids plume, Ortega avait giflé l’ami et manager de The Korean Zombie Jay Park pendant que Jung faisait une pause dans les toilettes.

Depuis l’incident, Ortega et Jung ont partagé leurs côtés de l’histoire et ont exprimé leur intérêt à régler le boeuf à l’intérieur de l’Octogone.

Plus récemment, The Korean Zombie a fait exception à un commentaire de Rener Gracie sur Instagram de Brian Ortega, où il a apparemment soutenu “T-City” pour ses actions à l’UFC 248.

«Gifler un traducteur fait de vous un tyran. Gifler un instigateur vous rend BULLYPROOF. » Gracie avait commenté.

Ces remarques ne se sont pas bien passées avec The Korean Zombie, qui a ensuite déchaîné Rener et Gracie Jiu Jitsu dans son ensemble.

«Rener Gracie, je ne peux pas croire que tu aies écrit ça! Jay Park ne m’a jamais demandé d’écrire quoi que ce soit et de m’impliquer dans cette situation. Comment est-il même acceptable qu’un combattant classé au 2e rang ait eu recours à la violence envers un civil? »

Le zombie coréen a poursuivi:

«J’ai pratiqué mon Jiu Jitsu en regardant vos vidéos YouTube. J’ai même assisté à votre séminaire lorsque vous étiez en Corée. J’ai juste honte et honte. Je tiens également à dire que je suis bouleversé par ‘Gracie Jiu Jitsu’ autant que le moment où Ortega a giflé Jay Park. Est-il acceptable que quelqu’un résolve un problème physiquement avant d’essayer de le résoudre verbalement? Dites-vous à vos élèves que c’est bien de faire ça à Gracie Jiu Jitsu? Je pensais vraiment que vous réprimanderiez Ortega pour son comportement enfantin car il n’aurait jamais dû frapper un civil. Je suis profondément déçu de toi. “

