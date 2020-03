Le Coréen Zombie promet à KO “lâche” Brian Ortega d’avoir giflé son ami Jay Park à l’UFC 248

Chang Sung Jung, alias The Korean Zombie, a écrit à un autre star des poids plumes un long message suite à leur confrontation lors de l’événement UFC 248 hier soir.

Hier soir à Las Vegas, Jung et Ortega étaient présents au T-Mobile Arena pour regarder les festivités des événements.

Les anciens challengers du titre poids plume se sont affrontés verbalement au cours des derniers mois, mais selon The Korean Zombie, il pensait que tout semblait cool hier soir.

C’était jusqu’à ce que Jung aille aux toilettes et ‘T-City’ aurait décidé de gifler son ami et musicien Jay Park.

Le coréen Zombie est allé sur Instagram il y a quelques instants où il a été déchargé sur Brian Ortega pour son action lâche à l’UFC 248, tout en promettant de mettre l’Américain hors de combat dans un avenir proche.

«Hier soir, vous vous êtes assis à 10 mètres de moi et de Jay Park. Pendant deux heures, il ne s’est rien passé, alors j’ai pensé que tout allait bien. Mais tu as attaqué Jay Park pendant que j’allais aux toilettes. Jay Park n’est pas un combattant professionnel mais un musicien. Vous avez giflé un civil qui a simplement aidé à traduire. Pire encore, vous étiez assis là à attendre que je sois absent et à attaquer Jay Park. Ce n’était pas un combat comme le feraient de vrais hommes. Ce que vous avez fait, c’est comme un adulte pour battre un enfant. Tu aurais dû m’attaquer. Si oui, je n’aurais pas été contrarié. Vous êtes tellement lâche pour avoir giflé un musicien et non un combattant. » Le zombie coréen a écrit. “Si vous avez f * cking prévu cela pour me battre et utiliser mon nom parce que les gens ne se souviennent plus de votre nom, alors je vous félicite, cela a fonctionné. Je vais te battre et je vais t’assommer et ton putain de visage sera sanglant. Maintenant, ton putain de visage reste dans mon esprit et je vais te baiser dans la cage. J’espère que tu ne me fuiras plus. “

Selon vous, qui gagnerait si le zombie coréen et Brian Ortega se retrouvaient à l’intérieur de l’Octogone? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

