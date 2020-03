Le Coronavirus a des combattants ATT en train de «devenir fou»

L’épidémie actuelle de coronavirus affecte presque tout le monde dans le monde, y compris les combattants MMA.

L’épidémie de COVID-19 aux États-Unis a contraint de nombreux États à imposer des restrictions et des interdictions aux rassemblements de masse, ainsi qu’à fermer des établissements non essentiels dans tous les domaines. Cela signifie fermer de nombreux gymnases MMA et forcer les promotions à suspendre également les événements.

Muhammed Lawal, ancien champion des poids lourds légers Strikeforce et actuel entraîneur de la Top Team américaine, a été un témoin attentif des effets de la pandémie mondiale sur la communauté MMA, en particulier sur ses combattants.

“Cela a déjà commencé (jouer avec les combattants)”, a déclaré Lawal à MMA Junkie Radio. “Juste au moment où il a été dit que les cartes seraient annulées pendant un certain temps, les combattants se demandaient:” Si je me bats en juin, est-ce que c’est foiré? ” Qu’en est-il? “Mais juin est dans deux mois. Vous avez des gens qui se sont battus en juin en se demandant s’ils vont se battre. Il y a aussi des gens sur l’étagère à la recherche de combats qui se demandent: «Vais-je être sur l’étagère plus longtemps, plus longtemps?» Alors maintenant, tout le monde est dans les limbes. »

Le site phare de l’American Top Team à Coconut Creek, en Floride, est fermé, mais le personnel et le propriétaire Dan Lambert réévalueront la situation dans quelques semaines. Malheureusement, “King Mo” pense que la salle de gym restera probablement fermée beaucoup plus longtemps que cela.

«La semaine dernière, alors que tout allait s’arrêter, nous avons eu une réunion d’équipe mardi dernier ou mercredi dernier, et nous avons dit:« Les choses vont mal. Nous allons fermer le gymnase pendant deux semaines, puis nous aurons une réunion des entraîneurs dans deux semaines pour voir ce que nous allons faire », a déclaré Lawal. «Je suis presque sûr que ça va être fermé encore deux semaines. C’est ce que je pense. Alors maintenant, tout le monde est fou. “

Lawal dit que la réaction à la fermeture du gymnase n’a pas été différente de celle qui se produit actuellement aux États-Unis.Ce fut un mélange de toutes les personnes impliquées.

“Le gymnase est comme l’Amérique”, a déclaré Lawal. “Vous avez des gars (disant),” Merde, c’est sérieux. “Ensuite, certains gars comme,” Oh, c’est ça? Je ne sais pas. Est-ce sérieux? “Et puis il y a d’autres gars qui disent:” Oh, c’est probablement faux. “

«Les gens étaient bizarres et il y a une certaine confusion. Mais une fois que nous avons dit: «Hé, ne venez pas au gymnase avant de vous avoir frappé dans deux semaines», les gens se disaient «Oh, bon sang non. Qu’allons-nous faire? “Et je me disais:” Vous pouvez tous faire du shadowbox seul chez vous ou faire du jogging ou quelque chose, mais ne venez pas au gymnase. “J’ai vu des gens faire des pompes, des burpees, du shadowboxing, c’est tout. »

“King Mo” dit qu’il vit juste une vie proche de la normale, car il reste généralement à la maison, de toute façon. Mais même alors, il ne sortira pas pour risquer sa vie et celle des autres. Lawal dit que le coronavirus est très réel et que les gens devraient le prendre au sérieux.

“Tout d’abord, le coronavirus est très réel pour tous les partisans de Trump,” a expliqué Lawal. «Oui, c’était réel dès le départ. Tous les mannequins qui affichent: «Oh, H1N1, ce n’est pas si dangereux. Nous survivrons comme nous avons survécu au SRAS. »

«Le virus COVID-19 est une version du SRAS – symptôme respiratoire aigu sévère. Les nuls, c’est réel. C’est pourquoi Donald Trump est sorti et a déclaré l’état d’urgence. C’est vrai. Vous serez en sécurité, lavez-vous les mains. “

.