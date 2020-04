Le coronavirus force ONE Championship à reporter les événements d’avril

UN championnat, tout comme le Bellator MMA, va laisser tomber celui-ci.

Alors que l’Ultimate Fighting Championship (UFC) avance avec sa carte de combat du 18 avril, Chatri Sityodtong va plutôt mettre ses promotions d’arts martiaux mixtes (MMA) à l’écart pour essayer d’aplanir la courbe.

“Malheureusement, ONE Championship devra reporter ses événements à huis clos et sans audience pour avril en raison de nouvelles restrictions COVID-19”, a déclaré Sityodtong. «La bonne nouvelle est que ces restrictions à court terme vont sans aucun doute ralentir le coronavirus et aplatir la courbe. Mais pour être clair, il nous faut tous travailler ensemble avec vigilance. La chose la plus importante que nous puissions faire en tant qu’individus est de suivre les ordres stricts de nos gouvernements respectifs et de pratiquer l’éloignement social, une bonne hygiène et le télétravail. Le virus ne peut pas se propager si nous restons tous à la maison. C’est aussi simple que ça. »

ONE avait des spectacles réservés pour les 17 et 24 avril.

Bellator a déjà annulé ses événements jusqu’en mai, de sorte que le premier Scott Coker and Co. reprendra ses activités en juin. Quant à l’UFC, la promotion espère sécuriser une installation «côte ouest» et y rester pour plusieurs événements.