Le coronavirus invite au report de dernière minute du Bellator 241

UNCASVILLE, Connecticut – Le Bellator 241 a officiellement été reporté, a annoncé vendredi le président de la promotion, Scott Coker, quelques heures seulement avant le début de l’événement.

La santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées ont été et resteront notre priorité absolue à mesure que nous progressons », a déclaré Coker dans un communiqué après que la nouvelle a été rapportée pour la première fois par Fightful.com. “Après avoir attentivement surveillé l’épidémie de COVID-19 en cours, Bellator MMA a choisi de reporter l’événement Bellator 241 de ce soir au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut. Nous tenons à nous excuser auprès de nos athlètes et fans, ainsi que de notre partenaire de diffusion DAZN, mais nous pensons que c’est la meilleure décision à prendre en ce moment. »

Les responsables de Bellator ont déclaré au MMA Junkie que tous les combattants seront indemnisés avec leur argent de spectacle payé.

Mardi, le gouverneur du Connecticut, Ted Lamont, a déclaré une urgence de santé publique et a signé jeudi un décret exécutif qui, en partie, interdit les rassemblements publics de plus de 250 personnes.

À la suite de cette ordonnance, Bellator a transféré son événement vers un spectacle à huis clos, mais maintenant, après un suivi plus approfondi de la situation entourant l’épidémie de coronavirus, la promotion a pris la décision de reporter le spectacle.

La pandémie mondiale de coronavirus a entraîné la suspension ou le report d’une pléthore d’événements sportifs et de ligues – notamment la NBA, la LNH, les tournois NCAA, la MLS et la Premier League anglaise.

Le Bellator 241 devait être titré par le champion poids plume et poids léger Patricio Freire (30-4 MMA, 18-4 BMMA), qui devait mettre son titre de 145 livres en jeu contre Pedro Carvalho (11-3 MMA, 4- 0 BMMA) en quarts de finale du grand prix Bellator en cours. L’événement co-principal devait comprendre l’autre match de quart de finale restant, entre Emmanuel Sanchez (19-4 MMA, 11-3 BMMA) et Daniel Weichel (40-11 MMA, 9-3 BMMA).

