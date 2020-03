Le coronavirus ne peut arrêter l’UFC que si le gouvernement ferme ses portes

Malgré davantage d’obstacles sur son chemin, le président de l’UFC Dana White insiste sur le fait que le calendrier des événements de la promotion persistera face à la pandémie mondiale de coronavirus.

La semaine dernière, après que le monde du sport semble s’être arrêté, l’UFC a annoncé plusieurs ajustements à son calendrier de combats à venir. L’UFC de samedi sur ESPN + 28 a eu lieu à Brasilia, au Brésil, à huis clos. La semaine prochaine, l’UFC sur ESPN + 29 à Londres se déroulerait comme prévu (avec les fans), et les prochaines cartes de combat pour Columbus et Portland ont été transférées à l’UFC Apex à Las Vegas.

Ces plans n’ont cependant pas duré longtemps.

Samedi, il a été révélé que les événements sportifs en Angleterre seraient limités, ainsi que l’augmentation des restrictions de voyage au Royaume-Uni, et la Nevada Athletic Commission a tenu une réunion d’urgence qui pourrait laisser entendre que des problèmes pourraient survenir si l’UFC voulait organiser des combats à venir à son établissement.

White a fait une apparition sur “SportsCenter” d’ESPN après que l’UFC sur ESPN + 28 se soit déroulé sans public et a abordé tous les obstacles devant la promotion alors qu’il tentait d’avancer avec des spectacles dans les semaines à venir.

Une chose reste claire: les talons de White sont enfoncés, à tel point qu’il a dit qu’il faudrait “un arrêt total du pays” pour que l’UFC ne se batte pas.

“À moins qu’il n’y ait un arrêt total du pays où les gens ne peuvent pas quitter leurs maisons et des choses comme ça, ces combats auront lieu”, a déclaré White. “Nous allons continuer. Ces gars vont concourir. Nous trouverons des lieux et nous trouverons cette chose. Je veux dire, la seule chose qui va nous arrêter est un arrêt complet du gouvernement où tout le monde est confiné à leur domicile. “

Voir ci-dessous pour des mises à jour sur l’UFC Londres, l’UFC 249 et sa réponse à la situation du NAC.

* * * *

Relocalisation de l’UFC Londres en raison de restrictions de voyage accrues

«Évidemment, les choses changent d’heure en heure. (Samedi) matin, ils ont annoncé de nouvelles restrictions de voyage pour le Royaume-Uni. Donc, le combat ne peut évidemment pas continuer à Londres, mais le combat continuera. Nous travaillons sur la recherche d’un nouveau lieu, probablement aux États-Unis, et mes marieurs travaillent en ce moment pour préparer la undercard. L’essentiel est que le combat se déroule, et l’événement principal se poursuivra. “

Sur le statut de l’UFC 249 et, plus important encore, de Khabib contre Ferguson à Brooklyn

«Nous avions donc peut-être deux lieux différents pour ce combat, y compris le Nevada. Alors maintenant, tout le Nevada s’est effondré. Nous recherchons un autre lieu. J’espère que d’ici 10 heures (dimanche) matin, je devrais avoir deux options de lieu pour ce combat. Ce combat aura lieu. Ça va continuer. Les fans paniquent tous, mais ne vous inquiétez pas. Ce combat aura lieu. “

Sur la situation avec le CNA

“Pour l’instant, les combats (28 mars et 11 avril) ne peuvent pas avoir lieu à l’Apex ici à Las Vegas. Nous travaillons pour trouver de nouveaux endroits, mais les combats continueront. Ils vont continuer. Nous ne nous arrêtons pas. Nous continuerons à trouver un moyen de mettre les combats. Je suis dans le combat. Je fais ça depuis plus de 20 ans, et ce genre de choses m’arrive chaque week-end. Donc, je suis habitué à ce genre de choses. Pas à ce niveau évidemment, mais c’est ce que nous faisons. Et nous nous assurons toujours que les cartes se produisent et qu’elles continueront de se produire. »

