Le coronavirus ne peut pas arrêter le bœuf Twitter Israël Adesanya contre Jon Jones

En ces temps difficiles pendant la pandémie mondiale de coronavirus, il est définitivement temps de revoir certaines anciennes rivalités.

Les champions de l’UFC, Israel Adesanya et Jon Jones, ont rallumé leur flamme lorsque Adesanya a décidé de pousser Jones sur Twitter. Naturellement, Jones n’allait pas laisser cette diapositive.

Jones a répondu avec une image de la seule perte par KO d’Adesanya en kickboxing, mais a ensuite supprimé.

Mais Adesanya a pris une capture d’écran avant la suppression du tweet et a renvoyé Jones en visant ses récents problèmes juridiques.

«A-t-il fait un post et supprimé Dwight? J’ai été ko’d une fois et je n’ai plus jamais fait cette erreur. Combien de fois avez-vous été arrêté? Combien de fois tu as énervé? Combien de fois vous avez-vous retiré votre ceinture? (quelqu’un répond à ces questions) Vous ne vous apprenez jamais PulsingPictoPussy. ”

Adesanya s’attend à croiser un chemin avec Jones un jour, mais a clairement indiqué qu’il avait encore du travail à faire en tant que champion en titre des poids moyens. Il a décroché sa première défense de titre en mars, dépassant Yoel Romero à l’UFC 248, et devrait affronter Paulo Costa la prochaine fois.

Jones vient d’affronter des victoires de décision très disputées contre Thiago Santos et Dominick Reyes. Il a eu un autre incident récent avec la loi, mais a évité la prison après avoir conclu un accord avec les procureurs et a été condamné à une assignation à résidence.

Les deux continuent d’aller et venir, Jones jetant de l’ombre lors de la récente victoire d’Adesanya sur Romero, et Adesanya continuant de viser les problèmes de Jones en dehors de l’octogone.

