Le coronavirus se propage lors d’événements sportifs de combat au stade du Lumpinee

Certains voudraient vous faire croire que faire preuve de prudence face à un virus qui a le potentiel de se transformer en la pire pandémie mondiale en un siècle est une simple question de virilité.

Ceux d’entre nous qui ont dépassé ce niveau de pensée quelque part dans le secondaire (et / ou ne supervisent pas une promotion dont la dette de la société mère a récemment été qualifiée de «surveillance du crédit négative» par S&P Global – mais peut-être ne sont-ils que des mauviettes aussi), cependant , comprendre mettre un terme aux sports de contact face au COVID-19, une question fondamentale de la protection de la santé publique.

Selon le Gulf News, un événement de kickboxing au célèbre stade Lumpinee de Bangkok le 6 mars est responsable d’un pourcentage considérable des cas confirmés de coronavirus en Thaïlande.

À l’heure actuelle, 72 des 322 premiers cas confirmés de coronavirus dans le pays d’Asie du Sud-Est sont directement liés à ceux qui ont assisté à cet événement, qui avait une fréquentation estimée à 5 000 personnes, et des spectacles dans deux autres lieux de Bangkok.

Ce ne sont que les cas confirmés de ceux qui ont été testés. Étant donné que le virus peut prendre de cinq à 14 jours pour que les symptômes se manifestent, et que les premières données suggèrent fortement que de nombreuses personnes sont porteuses du virus sans que les symptômes ne se manifestent jamais, mais peuvent quand même transmettre la maladie à ceux qui sont plus vulnérables, un événement pourrait être généralisé au fil du temps.

Voici le récit d’un fan du nom de Suwan Jitpinit qui a assisté à l’émission et est tombé malade:

«Nous étions coincés les uns contre les autres. Normalement, l’endroit n’est pas si bondé », a déclaré Jitpinit, qui a voyagé depuis sa ville natale dans la province de Sukhothai, à 420 kilomètres (260 miles).

“Lors d’autres événements réguliers, il y aurait environ 1 500 à 2 000 personnes dans le stade, mais comme c’était un match spécial, il y avait beaucoup plus de monde”, se souvient le critique de boxe de 37 ans. Il est resté à Bangkok pour un match dans un autre stade avant de rentrer chez lui le 10 mars.

Sur le chemin du retour, il a commencé à se sentir fiévreux et tremblait tellement qu’il a dû demander à quelqu’un d’autre de conduire. À son arrivée ce soir-là, il est allé à l’hôpital local et a reçu un diagnostic d’amygdalite. Ne se sentant pas mieux trois jours plus tard, il a demandé de l’aide à un plus grand hôpital de Phitsanulok. »

Matthew Deane Chanthavanij, l’annonceur du ring et l’intervieweur sur le ring de l’événement, a également contracté le virus et publié sur Instagram pour avertir ses compatriotes de le prendre au sérieux.

Et c’est le point ici. Vous pouvez fermer les portes aux fans – le Lumpinee Stadium, pour mémoire, a depuis fermé ses portes pour le reste du mois – et limiter le nombre de personnes présentes. Mais même dans un environnement contrôlé, il suffit d’une personne contractant le virus – comme un enquêteur sur le ring qui va parler à tous les gagnants de la soirée – pour le pousser vers les combattants dont le système immunitaire est en baisse après avoir réduit le poids, aux personnes qui voyageront vers et depuis leur ville natale avant et après le combat, aux membres du personnel qui pourraient ne pas montrer de symptômes mais pourraient rendre visite à leurs grand-mères et les rendre malades.

Et c’est pourquoi les émissions devraient rester fermées pour l’instant – peu importe ce qu’un millionnaire ne s’est pas présenté à l’événement à huis clos de samedi dernier tandis que ses combattants et son personnel ont continué sans que les tests COVID-19 ne vous parlent de l’impuissance.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.