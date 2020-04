Le CSAC ferme tous les événements de sports de combat jusqu’en mai, y compris l’UFC San Diego

Si l’UFC prévoit toujours de promouvoir un événement le 16 mai, elle aura besoin d’un nouvel emplacement.

Jeudi, le directeur exécutif de la California State Athletic Commission, Andy Foster, a confirmé au MMA Fighting que la commission avait officiellement fermé tous les événements de sports de combat dans l’État jusqu’à la fin du mois de mai en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Comme indiqué précédemment, Bellator a reporté un trio de spectacles à venir – dont deux programmés pour le 9 mai et le 29 mai en Californie – dans l’attente d’un arrêt des événements de sports de combat dans le Golden State jusqu’à la fin du mois prochain. Mais l’UFC avait prévu une carte à San Diego le 16 mai.

Maintenant que cet emplacement a été supprimé, l’UFC devra essayer de trouver un nouveau lieu s’il veut aller de l’avant avec cette carte.

La Californie a été l’un des États les plus durement touchés par l’épidémie de COVID-19 avec plus de 10 000 cas confirmés et 200 décès.

La Commission athlétique de l’État du Nevada a également appuyé sur le bouton de pause pour tous les prochains événements de sports de combat. La commission devait initialement réexaminer le sujet fin mars, mais une audition sur la question a été annulée pour observer les recommandations de distanciation sociale pour le virus.

Toutes les principales promotions de MMA ont modifié les horaires en raison de la pandémie de coronavirus. Bellator a reporté tous ses spectacles jusqu’en mai, le PFL a retardé indéfiniment le début de sa saison et les événements régionaux ont cessé. L’UFC, quant à lui, a déclaré qu’il poursuivrait son calendrier, bien que la promotion devra trouver de nouveaux sites avec des options limitées aux États-Unis.

La prochaine carte UFC Fight Night à San Diego devrait être marquée par un affrontement léger entre Dustin Poirier et Dan Hooker.