Le CV de Jon Jones et sa chance de battre un record

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, revient samedi après sept mois de repos pour mettre son titre en jeu contre Dominick Reyes dans le Main Event de l’UFC 247.

Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) a traversé beaucoup de choses dans sa carrière, mais il semble que ce dernier règne en titre soit là où son plein potentiel pourrait être atteint. L’UFC 247, qui se déroule au Toyota Center de Houston et est diffusé en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +, pourrait représenter la 14e victoire UFC pour Jones, lui donnant le tout- record de temps.

Cette note de bas de page de l’histoire est quelque chose que Jones poursuit depuis un certain temps, mais il devra passer par Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC) pour y arriver. Est-il capable? Le bilan de Jones ci-dessous montre la profondeur de ses réalisations jusqu’à présent.

* * * *

Statistiques générales

Jones est classé n ° 1 dans le dernier classement USA TODAY Sports / MMA Junkie MMA des poids lourds légers et n ° 2 livre pour livre.

Il participe à son 22e combat UFC des poids lourds légers, le plus grand nombre d’apparitions de l’histoire de la division.

Sa séquence de 17 matchs sans défaite à l’UFC dans la compétition des poids lourds légers est la plus longue séquence active de la division et la plus longue de l’histoire de la catégorie de poids. C’est aussi la plus longue séquence invaincue de l’UFC parmi les combattants actifs.

Sa séquence de 17 matchs sans défaite en compétition UFC est la plus longue de l’histoire de l’entreprise.

Ses 19 victoires UFC des poids lourds légers sont les plus marquantes de l’histoire de la division.

Ses 10 victoires d’arrêt dans la compétition UFC des poids lourds légers sont à égalité avec Glover Teixeira pour le plus de l’histoire de la division moderne.

Ses cinq victoires de soumission dans la compétition UFC des poids lourds légers sont à égalité avec Teixeira pour la plupart dans l’histoire de la division.

Il a vaincu six combattants qui détenaient autrefois une ceinture UFC incontestée, le plus grand combattant actif de l’organisation.

Ses huit bonus de nuit de combat pour les combats légers UFC légers sont à égalité avec Mauricio Rua pour le plus de l’histoire de la division.

Sa portée de 84,5 pouces est la plus longue dans la division des poids lourds légers et la plus longue parmi les combattants UFC actifs.

1 2… 3.