Le danger que court Conor McGregor selon Michael Bisping

Je marche vers son combat avec Donald Cerrone (18 janvier UFC 246, T-Mobile Arena de Las Vegas), Conor McGregor s’est souvenu comment était sa préparation pour son combat avec Khabib Nurmagomedov. Qui n’a pas pu vaincre. Et cela ne surprendra personne de découvrir précisément les erreurs qu’il a commises dans le camp

Le danger que court Conor McGregor

Maintenant Michael Bisping continue un peu dans cette même ligne, commentant ce qui suit dans le dernier épisode de son podcast, Believe You Me, sur ce qui peut un danger que l’Irlandais soit celui qui gère tout sur votre ordinateur, dans votre salle de gym.

“Le pouvoir de Conor dans SBG Ireland peut être potentiellement dangereux. Conor travaille dur, s’entraîne dur pour gagner ce combat. Mais l’argent change tout et maintenant ses entraîneurs disent qu’il en sait plus sur le MMA que tout le monde ensemble. Ils lui permettent de diriger le spectacle. Bien que je doute que ce soit vrai.

«Je comprends que Conor a plus d’expérience en combat que ses entraîneurs, car il l’a fait tout au long de sa vie. Cela m’est arrivé. Mais vous devez avoir des formateurs. Vous avez besoin que quelqu’un vous dise: «Vous voulez faire ça, mais vous devez le faire un autre». Vous devez sortir du lit à 6 heures du matin pour courir. Vous devez suivre un régime. Vous avez besoin de personnes ayant une perspective pour vous dire ce dont vous avez besoin.