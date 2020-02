Le début de YouTuber Jeff Chan vise une tendance gagnante

Le Canadien YouTuber Jeff Chan a l’habitude de montrer ses techniques devant un large public, mais il est désormais prêt à le faire devant le plus grand public en ligne de sa carrière.

La chaîne “MMA Shredded” de Chan compte près de 200 000 abonnés sur YouTube, car il a partagé ses méthodes d’entraînement, ses didacticiels sur les techniques et même ses camps de combat dans le cadre de son canal populaire. Maintenant, il est prêt à présenter ses compétences devant des millions de personnes dans le cadre de la plus grande organisation d’arts martiaux d’Asie.

«Je fais des tutoriels en ligne, via YouTube, Instagram et Facebook», a-t-il expliqué. «Je fais des pannes, j’enseigne des tutoriels en muay thaï, lutte et jiu-jitsu. J’ai aussi vlog ma formation, donc j’ai mis toutes mes vidéos de combat. Je suis sûr que mes adversaires regardent tout! “

“Jackie” Chan (3-1) ouvrira le spectacle dans des circonstances inhabituelles au Singapore Indoor Stadium le 28 février lorsqu’il affrontera le combattant local Radeem Rahman (3-2) lors du premier combat de la nuit au “ONE Championship 109″ : Roi de la jungle.” C’est ses débuts au championnat ONE, mais même s’il se battra dans une grande arène, il ne connaîtra pas le rugissement de la foule.

L’épidémie de coronavirus en Asie a forcé ONE à diriger la série comme un événement à huis clos, ce qui signifie que les amis et la famille de Chan devront regarder ses débuts devant une télévision, un ordinateur, une tablette ou un téléphone.

C’est une façon inhabituelle de démarrer sa carrière ONE, mais le combattant formé par Tristar a déclaré que le cadre unique pourrait en fait jouer à son avantage la nuit du combat.

“Je ne le saurai pas avant de me battre, mais ma première pensée a été que ce sera un événement à huis clos, donc ça va être comme un spectacle” Ultimate Fighter “”, a-t-il déclaré. «En fait, je pense qu’il y aura moins de pression parce qu’il n’y aura pas de gens qui regardent, et cela pourrait jouer à mon avantage parce que je suis très habitué à être filmé en combat ou en entraînement et en combat – juste une caméra et pas une foule entière . Je pense donc que je serai habitué. “

Mais malgré le manque de spectateurs payants dans les tribunes, Chan a déclaré qu’il espérait que lui et Rahman puissent se battre pour divertir les fans qui regardaient à la maison, idéalement en se tenant debout et en se lançant dans une bataille de combat passionnante.

«J’aime garder ça divertissant», a-t-il déclaré. “J’aime me lever et frapper, (donc) j’espère que mon adversaire va se tenir avec moi. S’il le met à terre, je suis aussi très à l’aise (là-bas). Mais j’aime frapper. »

