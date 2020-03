Le défi Brian Ortega tweets, supprime les non-excuses pour l’attaque par claque de l’UFC 248

Une minute, vous êtes le visage de la bière Modelo et entraînez des célébrités hollywoodiennes comme Halle Berry, la minute suivante, vous êtes escorté de la T-Mobile Arena pour avoir frappé des stars de la pop coréenne.

Bienvenue dans le monde de Brian Ortega.

Le candidat au titre de poids plume de l’UFC (Ultimate Fighting Championship) a mis la main sur Jay Park, PDG d’AOMG Entertainment, qui sert d’ami, de manager et de traducteur à temps partiel pour Chan Sung Jung.

Jung tente de combattre Ortega depuis la mi-2019.

Selon “T-City”, la gifle a entendu “autour de” Sin City “était une vengeance pour un discours poubelle orchestré par Park après que Ortega a été renvoyé de l’événement d’arts martiaux mixtes (MMA) de l’UFC Busan en décembre dernier en Corée du Sud.

Si les managers sont honnêtes maintenant, quelqu’un peut-il gifler ce type?

«Il y a quatre semaines, [Jung] et [Park] a participé à l’émission d’Ariel (Helwani) et a dit que j’avais évité le combat “, a déclaré Ortega dans un tweet supprimé depuis. «L’esquive et les blessures sont deux choses distinctes, et comme je savais déjà [Park] était celui qui écrivait le script, c’est à ce moment-là que je l’ai accueilli dans le jeu de combat et l’ai averti de surveiller sa bouche. Samedi soir, j’ai giflé trois personnes en même temps. Je m’excuse d’avoir giflé le «traducteur» et je m’excuse d’avoir giflé la «star de la K-pop», mais je ne m’excuse pas d’avoir giflé «l’instigateur». »

Je travaille dans ce domaine depuis longtemps et je peux vous dire avec une certaine certitude que Nate Diaz avait giflé Park pour la même raison, la plupart des fans qui se plaignaient seraient plutôt fantaisistes et tweetaient des bêtises comme «Bienvenue au 209, salope!

Mais parce que c’était Ortega, ils se disent plutôt “Wow, dick move bro.”

En dehors du démarrage de «T-City» de l’arène, il n’y a eu aucune autre action de la promotion, mais il convient de noter que Park a déposé un rapport de police le soir de l’incident.

«Il est comme le gars n ° 2 au monde, un combattant professionnel de l’UFC. Que fait-il en venant et en m’attaquant? » Park a dit à ESPN. “… je suis chanteur, mon frère. Je pèse 143 livres. Je suis environ 40 livres plus léger que toi. Il est le mec UFC n ° 2 au monde. Cela ne vous fait pas paraître dur. “

Je suppose qu’Ortega n’a rien appris de cet ancien poids plume.