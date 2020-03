Le désordre des titres de poids mouche de l’UFC pourrait être la fin déchirante de la division

Combattant dans son premier événement principal de l’UFC, Deiveson Figueiredo a choisi de sortir sur la chanson thème de “Mission Impossible”. Ce qui convient après avoir perdu du poids la veille, ce qui le rend inéligible pour remporter le championnat UFC des poids mouches. L’air a également fonctionné comme les sons officiels de l’événement principal de l’UFC Norfolk.

Après tout ce que Joseph Benavidez a traversé, après toute la division du poids des mouches, il semble impossible de trouver le bon descripteur. Et en quelque sorte, après, ça allait encore mieux. Personne n’est parti avec ce qu’il voulait et toute la classe de poids a fini par changer.

Ce n’était pas censé être comme ça. C’était censé être la nuit de Benavidez. En fait, la division était censée lui appartenir depuis le début. On oublie surtout maintenant que quand il a affronté Demetrious Johnson pour le championnat inaugural en 2012, c’est Benavidez qui a obtenu la meilleure note, et Benavidez qui était considéré comme un grand favori pour gagner. Bien sûr, cela ne s’est pas produit. Puis, après avoir repris son chemin vers un match revanche avec Johnson un an plus tard, il a de nouveau perdu. Depuis lors, il a été dans le vide, assez bon pour battre presque tous les meilleurs prétendants, mais sans jamais atteindre la première place.

Cela a été une longue quête d’or, mais Benavidez n’a jamais faibli. Même après avoir perdu la deuxième fois contre Johnson, il n’a pas cherché à changer de division. Il a gardé les yeux sur le prix et a continué à gagner. Avant la nuit dernière, il en avait capturé neuf sur ses 10 derniers, mais à 35 ans, sa fenêtre se fermait sans aucun doute.

Si le karma était réel, Benavidez aurait passé sa journée au soleil en tant que sauveur de la division que le président de l’UFC Dana White a longtemps envisagé de plier. Surtout après que Figueiredo a perdu du poids de 2,5 livres avant leur combat de championnat. Cette lecture d’échelle désastreuse signifiait que seul Benavidez serait éligible à gagner la ceinture samedi soir, dans ce qui aurait pu être le point culminant de son histoire de combat. Mais non, les dieux MMA ne récompensent pas toujours les justes ou les persistants. Parfois, ce sont les principales cibles de leur cruauté.

C’était l’une de ces périodes, une finition sadique qui a dû laisser beaucoup de personnes secouer la tête par sympathie pour les souffrances de Benavidez. Il se débrouillait très bien, remportant le premier tour sur les trois tableaux de bord des juges lorsque les choses ont tout tourné de travers dans le second. Tout a commencé par un choc de têtes par inadvertance, un cul qui a déchiré une entaille dans son front. Quelques instants plus tard, c’est une main droite écrasante de Figueiredo qui a mis Benavidez à terre et a mené à l’arrivée.

Et juste comme ça, c’était fini pour lui. Et peut-être aussi pour la division.

“J’ai l’impression que ce n’est pas réel en ce moment, que c’est un cauchemar effrayant”, a déclaré Benavidez après la perte, debout dans la cage, la tête penchée de déception et la peau ouverte.

C’était une de ces nuits pour lui, et une pour le reste des masselottes à ses côtés. Même Figueiredo, qui a pu célébrer une victoire par élimination directe sur l’homme qui considère le deuxième meilleur talent de la division, n’a pas gagné ce qu’il aurait dû. Il a quitté l’arène sans la ceinture de poids mouche qu’il aurait pu gagner autrement, et il a également perdu une chance de remporter un bonus de performance de 50000 $. Au lieu de cela, il rentrera simplement chez lui avec un souvenir.

Rétrospectivement, nous aurions peut-être dû savoir que la division était vouée à l’échec dès le début. Le premier combat de l’histoire a été un véritable fiasco. Demetrious Johnson et Ian McCall ont disputé trois rounds et Johnson a été annoncé vainqueur. Cependant, environ deux heures après leur combat, il a été révélé qu’il y avait une erreur de notation. En fait, les cartes des juges ont totalisé un tirage. Parce que c’était un combat en tournoi, il y avait eu une contingence pour combattre un quatrième tour dans de tels cas, mais l’erreur de score a rendu cela impossible, et les deux ont dû avoir un match revanche complet des mois plus tard.

Alors que Johnson a continué à gagner, à remporter plus tard le titre et à apporter une certaine stabilité au sommet de la division, son règne n’a rien fait pour convaincre les dirigeants de l’UFC que les poids volants pourraient générer de grandes affaires.

Tout ce temps plus tard, rien n’a changé. Pour être juste, Benavidez ne devait pas changer radicalement le paysage, mais un championnat en fin de carrière aurait été quelque chose. Cela aurait pu être au moins une histoire joyeuse dans une division qui n’a pas eu beaucoup à célébrer. Cela aurait pu être un moment mémorable, bien mérité. Au lieu de cela, cela peut signaler la fin de tout ce pour quoi il a travaillé, et pour la division qu’il a tant travaillé pour conquérir. Il n’a jamais atteint son but, pas plus que les masselottes, mais il y avait de l’honneur dans la tentative, il y avait de la gloire dans la poursuite. Si c’est la fin, cela devra suffire.