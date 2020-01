Le directeur de Mike Perry ne tolère pas son utilisation du mot N, mais il le comprend

Image: @ufc sur Instagram

Le manager de Mike Perry, Abe Kawa, a parlé de l’utilisation du mot N par son combattant lors d’une récente interview avec MMA Junkie.

Perry a fait face à de nombreuses critiques au cours des dernières semaines et des derniers mois, pour son utilisation apparemment régulière du N-mot. Certains ont décidé de défendre la star controversée de l’UFC, tandis que d’autres ont bondi pour le condamner.

Kawa semble tomber quelque part au milieu.

“Une chose que je ne peux pas faire, et on m’a souvent reproché par le passé, je ne gère pas leurs réseaux sociaux”, a déclaré Kawa à propos de Perry. “Je ne peux pas dire aux gens quoi faire et ne pas faire; Je ne peux que leur donner des conseils. Je peux leur montrer: “Hé, c’est là que vous allez perdre quelque chose.” Dans ce cas, Mike, si nous prenions le temps d’écouter Mike, vous comprendriez d’où il venait. “

“Je ne dis pas que c’est la bonne chose à faire”, a poursuivi Kawa. “Je ne veux donc pas me mettre là-bas et dire ce qu’il fait est la bonne chose à faire. Mais pour lui et la façon dont il a grandi et la façon dont il a commencé, c’est vrai. Donc, je comprends. Pour la personne qui n’est pas habituée à cela et pour la personne qui ne comprend pas, pour moi, je ne fais pas ça de la même façon. Je peux avoir dans le passé et ainsi de suite. Mais pour lui, pour ce qu’il pense être juste, il m’est difficile de changer cela en une seule fois. »

Kawa a poursuivi:

«Il devrait aller en prison pour ça. Il faudrait que ce soit une loi qui dise que vous faites quelque chose de mal. C’est ainsi qu’il le voit. Il sent que tout le monde est fermé d’esprit, c’est lui qui essaie d’éduquer tout le monde. Et ça ne vient pas comme ça. Je comprends donc la douleur. “

“Je pense que la stigmatisation de ce qu’il fait est probablement beaucoup plus soufflée dans les médias qu’en réalité pour les gens ordinaires”, a déclaré Kawa. «Si vous regardez les commentaires, une fois qu’une personne dit quelque chose, tout le monde y va. Mais alors vous avez l’autre côté de la médaille, où tout le monde dit: «Pourquoi vous embêtez avec lui? Il est venu d’où je venais. Je comprends, Mike. “Donc, il obtient une répartition de 50 à 50 personnes qui lui disent de ne pas le faire, puis les 50% restants disent:” Nous vous comprenons, c’est OK. “Alors Mike va être Mike; nous devons tous aimer Mike. »

Que pensez-vous de Mike Perry utilisant le mot N?

