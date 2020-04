Le directeur du MMA, Tyson Chartier, décrit la relation entre les médias et les combattants comme «très symbiotique»

Tyson Chartier a entendu parler de la grande nouvelle comme nous tous.

Alors que son client Calvin Kattar se préparait à combattre Jeremy Stephens à l’UFC 249, il incombait à Chartier de se tenir au courant du statut d’une carte qui avait été bouleversée par la pandémie de coronavirus. Les combats étaient annulés, l’emplacement d’origine de Brooklyn était longtemps hors de l’image, et malgré la confiance inébranlable du président de l’UFC Dana White, il n’y avait aucun moyen de savoir avec certitude si l’événement se produisait.

Jeudi dernier, il a été annoncé que l’UFC 249 avait été officiellement reporté après que ESPN ait demandé à White d’annuler le spectacle. Kattar ne combattrait pas Stephens le 18 avril. Chartier, qui travaille comme agent pour TopGame Management ainsi que comme entraîneur-chef de Kattar, a déclaré qu’il avait vu la nouvelle publiquement avant de l’entendre de la part de quelqu’un d’autre. Il attendait en fait de respecter la première partie des précautions COVID-19 de la promotion quand il a dû appeler Kattar et lui faire une mise à jour.

“À ce stade, nous étions tous”, a déclaré Chartier sur l’émission What the Heck. «Nous pensions que cela arrivait vraiment enfin. Les UFC nous disent qu’ils nous envoient les tests de coronavirus le lendemain et qu’ils auront des instructions sur l’auto-administration. Il y avait une des précautions de sécurité qu’ils allaient avoir. La prochaine chose que vous savez, une heure plus tard, le spectacle est terminé. “

Au crédit de Kattar, il a dit à Chartier qu’ils devraient simplement reprendre la formation le plus tôt possible; il est resté confiant qu’il allait bientôt se battre. Effectivement, son combat avec Stephens a été plus tard l’un des douze qui auraient été ajoutés à l’événement prévu de l’UFC le 9 mai.

Chartier a accepté de ne pas s’attarder sur le négatif, en particulier lorsqu’il s’agissait de protester contre le report qui a conduit à pointer du doigt vers les médias. Alors que certains combattants et managers se sont demandé pourquoi tant de critiques avaient été écrites sur l’insistance de White à aller de l’avant malgré l’épidémie de COVID-19, Chartier pense qu’il n’y a personne à blâmer et que les médias n’écriront pas toujours ce que les gens veulent entendre. .

“À la fin de la journée, vous êtes censé être impartial et simplement rapporter ce qui se passe, et je pense que c’est ce que certaines personnes ont fait”, a déclaré Chartier. “Je pense que le contrecoup était probablement juste parce que vous voulez blâmer quelqu’un, mais vous ne savez pas qui blâmer, et vous êtes tellement frustré que cela ne se produise pas, alors les gens se déchaînent. Je pense que vous auriez pu être une cible facile. Je pense que c’était une sorte de pensée de groupe – une fois qu’une personne pointe dans cette direction, tout le monde saute à bord.

“C’était malheureux, car en fin de compte, nous sommes l’un des sports à la croissance la plus rapide au monde. Mais nous sommes encore assez petits; nous avons notre petite niche. Je pense qu’en tant que communauté, nous devons tous rester ensemble et nous soutenir mutuellement, car sans vous, il serait plus difficile d’obtenir ces offres ESPN. Sans les combattants, vous n’existeriez pas. C’est très symbiotique, et je pense que nous devons nous rappeler que parfois, et parfois vous ne direz pas toujours tout ce avec quoi nous sommes d’accord. “

Le plan était que l’UFC 249 se déroule sur des terres tribales en Californie, bien que les responsables de la société n’aient pas rendu ces informations publiques avant que des politiciens californiens ne soient impliqués, ce qui a incité le partenaire de radiodiffusion de l’UFC ESPN à intervenir à la demande de la société mère Disney.

L’émission du 9 mai est également sans lieu officiel, bien que White ait suggéré que l’UFC APEX à Las Vegas puisse accueillir des événements dans un proche avenir (il n’a pas précisé quand l’installation pourrait commencer à le faire). La Floride est également apparue comme une option possible étant donné que son gouverneur a récemment considéré la société de divertissement sportif WWE comme un service essentiel.

Lorsqu’on lui demande dans quelle mesure il estime que le prochain combat de Kattar se déroulera comme prévu, Chartier est optimiste.

“De toute évidence, il y a cette partie de votre cerveau qui dit:” Hé, nous recommençons “”, a déclaré Chartier. «Mais étant donné certains des changements qui se sont produits, le gouverneur de la Floride a déclaré que les athlètes sont essentiels, et il semble même que Vegas parle de choses. Dana avait fait une autre interview disant que Vegas serait de retour à la mi-mai pour faire des spectacles à l’APEX, et je suppose que Top Rank parle même de faire des spectacles à l’APEX pour la boxe. C’est donc beaucoup plus encourageant aujourd’hui pendant trois semaines qu’au moment où nous avons entendu: «Hé, le 18 avril va arriver, nous allons le comprendre.»

«Je pense que je suis beaucoup plus confiant maintenant que je ne l’étais dans le dernier, mais nous devons juste être prêts à tout pour le moment. Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et en ce moment, c’est s’entraîner dur pour les trois prochaines semaines, se préparer à prendre du poids le 8 mai et monter dans la cage à huit côtés, quel que soit son état et combattre Jeremy. Stephens. “