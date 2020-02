Le discours de Dana White au rassemblement Trump attire l’indignation d’un ancien combattant de l’UFC

Le président Donald Trump et ses partisans ont été ravis de la présence du président de l’UFC Dana White lors du rassemblement de jeudi soir au Colorado.

Le poids plume de Bellator, Leslie Smith, n’était pas si enthousiasmé par le discours politique de son ancien patron, dont la querelle avec les cuivres de l’UFC est bien documentée.

Smith, qui défend depuis longtemps les droits des combattants, s’est séparé de l’UFC juste après qu’Aspen Ladd se soit retiré de son combat UFC Fight Night 128 en avril 2018. Peu de temps après, Smith a signé avec Bellator.

En raison de la nature de sa libération à l’UFC, Smith a déposé une plainte auprès du National Labor Relations Board en mai 2018. Cependant, sa plainte a été rejetée en juillet, trois jours après que White a rencontré le président Trump à la Maison Blanche.

Fin 2018, l’avocat de Smith, Lucas Middlebrook, a déclaré à MMA Junkie qu’ils pensaient que la réunion de White et Trump avait conduit au licenciement.

Vendredi, Smith a exprimé son mécontentement face à l’apparition de White lors du rassemblement de Trump jeudi dans une série de tweets interprétant les mots de White en relation avec sa plainte antérieure.

Les tweets de Smith se lisent comme suit:

“Ce mec est tellement fidèle et un si bon ami qu’il a fermé le dossier de cette petite garce qui m’a presque coûté des millions de dollars, grâce à lui, je peux continuer à classer les combattants qui sont mes employés en tant qu’entrepreneurs indépendants. Votez pour lui! » – Dana

Mes accusations contre l’UFC pour représailles et mauvaise classification ont été jugées fondées. Cela signifie que le NLRB a convenu que nous semblions assez comme des employés statutaires pour poursuivre l’affaire. Mais quelques heures plus tard, cette décision a été retirée et la Division des conseils

(Les nominations de Trump) ont réquisitionné mon cas et l’ont rejeté quelques mois plus tard sans examiner notre statut d’employés statutaires – ils ont dit que je n’avais pas été victime de représailles même si j’avais une séquence de 3 victoires consécutives dans ma catégorie de poids lorsque j’ai été coupé dans des circonstances inhabituelles

L’article dit que le directeur de la région 4 a pris la décision mais ce n’était pas lui – c’était Peter Robb de Washington DC. La région 4 a rendu une décision sur le mérite et Peter Robb a abusé de son pouvoir de fausser le rôle du NLRB dans la protection des droits des employés – encore une fois

Smith (11-8-1 MMA, 1-1 BMMA) doit actuellement retourner le 13 mars au Bellator 241 à Uncasville, dans le Connecticut, où elle affrontera Jessy Miele (9-3 MMA, 1-0 BMMA).

.