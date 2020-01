Le double finaliste de la NCAA, Bryce Meredith, a déclaré que le passage éventuel au MMA était «écrit dans la pierre»

Le MMA accueillera bientôt un autre lutteur accompli lorsque le double finaliste de la NCAA, Bryce Meredith, fera son entrée dans le sport.

La vedette de l’Université du Wyoming, triple championne All-American de la Division I de lutte et de la NCAA en 2016 et 2018, a décidé de faire la transition vers le combat après la fin de la carrière de catch.

Meredith s’entraîne actuellement au Princeton Wrestling Club et au New Jersey Regional Training Center alors qu’il court dans l’équipe olympique de 2020. Il a récemment signé avec la société de gestion Martin Advisory Group, qui représente également des combattants tels que le champion des Bellators Ryan Bader, Michael Chandler, Logan Storley et l’ancien champion de l’UFC Robbie Lawler.

Selon le natif du Wyoming, âgé de 24 ans, le passage au MMA a toujours été son intention, même lorsqu’il était considéré comme l’un des meilleurs lutteurs universitaires du pays.

“Je sais à peu près toute ma vie que j’allais faire la transition vers le MMA”, a déclaré Meredith à MMA Fighting jeudi. “Vous devez trouver le bon moment pour le faire, lorsque vous décidez que vous voulez quitter la lutte, ou si vous voulez faire les deux pendant un petit moment, puis passer complètement au MMA au fur et à mesure que la balle roule.

«Pour moi, c’est littéralement écrit dans la pierre toute ma vie. J’ai un chien boxeur de 12 ans qui s’appelle “Rampage”. Je sais donc que ça va être comme ça. “

La clé du passage de Meredith au combat était le timing. Il voulait terminer ses études universitaires tout en poursuivant un titre dans la NCAA, et il cherche maintenant une place sur la liste olympique avant de se consacrer pleinement au MMA.

«Souvent, les gens qui font la transition juste après le lycée ou au milieu de l’université, c’est une sorte de flic, car ils n’étaient pas assez durs mentalement pour terminer toute leur carrière universitaire», a-t-il expliqué. «Évidemment, comme je réussissais à l’université, je devais voir ça. Je dois terminer certains de ces trucs de rêve olympique, mais cela m’a toujours beaucoup plu dans le fait qu’en combattant, vous pouvez laisser votre personnalité briller d’une manière différente de la lutte.

«La lutte consiste principalement à vous inscrire au tournoi et à y aller. Avec les combats, vous pouvez être gentil avec vos mots, vous pouvez être habile, vous devez être un peu avisé en affaires et je suis allé à l’école pour la gestion des affaires. Tous ces types de choses rendent le jeu de combat très excitant, et je crois vraiment que je peux être quelqu’un qui peut venir dans quelques années et vraiment [entice] les fans et regarder mon style comme je commence à me battre. “

Plutôt que de se précipiter sans plan de carrière, Meredith dit qu’il travaille avec une équipe de gestion qui a à cœur ses intérêts, c’est pourquoi il aborde ce mouvement comme un marathon plutôt qu’un sprint.

«J’ai des managers qui font partie de mon équipe, avec Dave [Martin] et Randel [Aleman], qui vont me mettre dans la meilleure position pour en faire une longue carrière. Je fais confiance à ces gars-là », a déclaré Meredith. “Ça va être très intelligent et ça va bien fonctionner je pense.”

Avant de mettre les pieds dans une cage ou un ring, Meredith a déjà une longueur d’avance sur une grande partie de sa compétition potentielle, grâce à son vaste bagarre en lutte. Non seulement cela, mais l’ancien Cowboy pense que sa marque particulière de grappling est conçue sur mesure pour réussir en MMA.

“J’ai 5-9, et je vais probablement me battre à 135 [pounds], pour que [makes] moi un très long et long 135 livres avec un fond de lutte », a expliqué Meredith. “J’ai parlé à d’autres personnes, j’ai roulé avec d’autres personnes, et la façon dont le style se déroule, ma lutte favorise vraiment un style de lutte de lutte.

«J’étais connu pour mon tapis de lutte. Pouvoir échapper à personne. Mon année senior aux championnats nationaux, mes cinq adversaires, personne n’a choisi le fond de moi, ce qui dans ma tête était un peu fou. J’étais connu pour être très bon en haut et en bas et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai eu autant de succès en lutte folklorique. »

Au-delà de ses dons athlétiques, Meredith estime qu’il a un autre avantage distinct sur de nombreux autres lutteurs qui ont décidé d’essayer le MMA après la fin de leur carrière sur les tapis.

«Je pense que beaucoup de lutteurs ont été poussés dans la direction – allez-vous faire du MMA? Je ne pense pas que beaucoup d’entre eux aient grandi en appréciant le sport, en le regardant, en se battant avec des gens quand ils étaient enfants », a déclaré Meredith. “Évidemment, je n’ai pas fait beaucoup de sparrings et de coups de mitaines là où je devais être, mais j’ai grandi en me battant, étant fan de combats.

«Nous avions des clubs de combat, car tous mes amis étaient des boxeurs. C’est quelque chose dont j’ai été fan et attiré par toute ma vie. “