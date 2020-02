Le duc Roufus dit qu’il a demandé à Dana White la revanche de Paul Felder contre Dan Hooker à Dublin

Crédit d’image: UFC sur Instagram (photographe non répertorié)

Après une perte de décision partagée pour Dan Hooker, Paul Felder a eu un bref moment où il a envisagé de prendre sa retraite. Pourtant, l’entraîneur-chef de Felder, Duke Roufus, pense que nous verrons “The Irish Dragon” de retour dans l’Octogone. En outre, Roufus pense que Felder et Hooker pourraient le faire fonctionner et avait une suggestion intéressante pour ce match revanche potentiel.

S’exprimant au Luke Thomas Show sur Sirius XM, Roufus a discuté du combat et de l’émotion derrière la perte de Felder.

“Même dans la perte, il l’a pris avec dignité, respect, un véritable artiste martial, un homme de caractère”, a déclaré Roufus à propos de Felder. “Je suis très fier d’être non seulement l’ami de Paul, ses compatriotes, son coéquipier, son entraîneur avec lui – il a pris cette chose comme un champion et j’aime son attitude. Je préfère perdre avec Paul que gagner avec certains combattants. Il est gracieux dans la victoire, gracieux dans la défaite, et j’étais très fier de lui. Je pense que c’était un combat légendaire. »

Étant donné qu’il s’agissait d’un combat de cinq tours pour Felder, Roufus a discuté du niveau de confort de Felder dans un combat plus long, puis a révélé qu’il avait tendu la main au président de l’UFC Dana White et a suggéré qu’une revanche entre Felder et Hooker ait lieu à Dublin. , Irlande.

“Cinq rounds, c’est sa confiture”, a expliqué Roufus. «Il a en fait pris du poids le plus facilement qu’il ait jamais fait dans sa carrière. Le jeu de combat, c’est une histoire d’amour et comme toute autre histoire d’amour, ça vous brise parfois le cœur. Celui-là a brisé le cœur, mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et nous serons plus forts.

“J’ai envoyé un texto à Dana White après le combat et je n’ai pas entendu de réponse, mais je lui ai demandé de dire:” Revenons en arrière, que diriez-vous de Dublin, le 15 août “, a ajouté Roufus, appelant à une revanche Felder vs Hooker . «Ce serait un enfer d’un événement principal à Dublin le soir du combat. Je pense que celui-ci mérite une revanche. “

Alors que Hooker a appelé à un combat avec Justin Gaethje ou Dustin Poirier ensuite, il pourrait également y avoir un match revanche entre Felder et Hooker.

Voulez-vous voir un match revanche entre Paul Felder et Dan Hooker?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/02/2020.