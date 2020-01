Le fan réfléchit à la façon dont le regretté Kevin Randleman lui a sauvé la vie: «Je serais probablement mort»

Il n’a fallu qu’un tweet troublant pour que Kevin Randleman entre en action et sauve probablement la vie d’un homme il y a des années.

Marcus Sewell a déjà envisagé de se suicider. Un message direct improbable et un appel téléphonique de suivi de l’ancien champion des poids lourds de l’UFC ont changé tout cela. Sewell a initialement partagé l’histoire dans un article Reddit supprimé depuis 2017.

Il a récemment fait la lumière sur la rencontre dans le podcast A Fighter’s Legacy sur Randleman.

«J’ai pensé que je devrais vraiment mettre fin à ma vie. Je suis allé sur Twitter comme: «C’est la fin des cordes et des trucs comme ça. Je ne peux plus prendre la vie. Au revoir », a expliqué Sewell. «J’allais vraiment le faire. Je suis allé quelque part, j’ai trouvé de la corde là où se trouvait la remise de mon père. Je reçois une notification sur Twitter. C’était de Kevin Randleman. Je pense que c’était un message privé. Il a dit: «Hé, ça va? Qu’est-ce qui se passe? “Je me suis contenté de dire:” Je suis sur le point de me suicider. “Il était comme,” quel est votre numéro? “Et je lui ai donné. Quelques minutes, je reçois un appel d’un numéro masqué … Il a dit: “Bonjour, est-ce Marcus?” C’était Kevin et j’ai cassé le f-k. “

“Une minute, vous êtes sur le point de virer la chaise sous vous et la seconde suivante, vous parlez à” The Monster “lui-même”, a poursuivi Sewell. «Il m’a beaucoup parlé de ce qui s’est passé dans son enfance. Il se passe environ 20 minutes et je lui ai dit que je voulais changer pour moi. Il m’a dit: «Vous devez faire quelque chose. Je ne veux pas que vous quittiez ce téléphone et que vous ne fassiez rien. Faites quelque chose. »Je l’ai remercié et je suis allé chercher du counseling. Je n’avais jamais parlé de mes violences sexuelles quand j’étais plus jeune. Si Kevin ne m’en avait pas parlé, je n’aurais pas rencontré ce problème. Sans Kevin Randleman m’appeler, je serais probablement mort dans le sol. “

Randleman avait été ouvert dans le passé au sujet des mauvais traitements qu’il avait subis au début de sa vie. Le pionnier des arts martiaux mixtes (MMA) est décédé le 11 février 2016 d’une crise cardiaque.