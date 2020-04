Le fier Marocain Youssef Zalal voit l’UFC arriver dans son pays d’origine

Youssef Zalal, récemment signé, est l’un des rares Marocains inscrits sur la liste de l’UFC.

Zalal (8-2 MMA, 1-0 UFC) a reçu l’appel à court préavis pour affronter son compatriote débutant Austin Lingo à l’UFC 247, marquant une victoire à l’unanimité pour ouvrir la soirée.

Il est l’un des trois Marocains actuellement à l’UFC, rejoignant les frères Abu et Ottman Azaitar, qui ont également réussi leurs débuts promotionnels.

Avec la montée du MMA en Afrique, dirigée par les champions nigérians Israël Adesanya et Kamaru Usman, Zalal voit l’UFC faire un voyage au Maroc très prochainement.

“Cela signifie que le monde représente pour moi le monde”, a déclaré Zalal à MMA Junkie. «C’est ce dont je rêvais, et maintenant c’est une réalité. Oh mec, j’ai eu une tonne de Marocains qui m’ont envoyé un SMS et m’ont soutenu. Je vois certainement l’UFC venir au Maroc à l’avenir. »

Entrant comme outsider des paris, Zalal a impressionné lors de ses débuts, affichant un jeu de jambes solide et frappant, mélangeant les choses avec de nombreux démontages. Il a pu échapper aux gros tirs de Lingo, lui donnant la première perte de sa carrière professionnelle.

Mais alors que Zalal a déclaré qu’il n’avait éprouvé aucune agitation octogonale, il savait également qu’il avait plus à offrir.

“Ce fut une expérience formidable”, a déclaré Zalal. «J’étais très confiant dans mes compétences et ma formation. Mec, je suis mon pire critique; Je vais lui donner un sept. “

Comme la plupart des combattants, il est difficile pour Zalal d’évaluer la prochaine étape au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, mais il insiste sur le fait qu’il sera prêt à se battre à nouveau dès qu’il recevra l’appel.

“Je vais plutôt bien avec tout cela”, a déclaré Zalal. «Le coronavirus a certainement un peu affecté ma formation, mais je tire le meilleur parti de la situation.

“Ce n’est pas grave pour être honnête. Je suis prêt à partir maintenant s’ils appellent. Je serai prêt, peu importe l’adversaire ou l’endroit. Mon objectif est d’être le meilleur combattant possible et de montrer au monde mes compétences. »

