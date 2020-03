Le fils d’Anderson Silva remporte deux titres avec TKO

Gabriel Silvale fils de Anderson Silva, a fait ses débuts il y a sept mois en tant que kickboxeur amateur avec une victoire pour TKO. Il est actuellement avec une fiche de 5-0; ceci après avoir terminé Christian Williams, invaincu jusqu’ici, vendredi soir; couronner Champion poids moyen en ISK et champion de 165 livres en FightersRep. À 22 ans, il impressionne tout le monde.

Samedi, Silva a déclaré à MMA Fighting que n’a pas l’intention d’entrer dans le MMA “pour l’instant”. L’année dernière, il a fait cette déclaration à cet égard en parlant avec les mêmes moyens:

«Je ne le vois pas car mon père est le meilleur de l’histoire, je le dois aussi. Je pense que je veux me battre là-bas parce que les meilleurs athlètes du monde sont à l’UFC. Vous voulez briller et essayer le meilleur. Je ne dirais pas qu’il n’est pas pertinent pour moi de prouver que je suis aussi bon que mon père, mais ce n’est pas ce que je pense. Mon père a construit son histoire et je dois maintenant construire la mienne. »