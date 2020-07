Le Fils du Saint répond à Atlantis

Atlantis est considérée comme la norme du CMLL avec 37 ans d’expérience tandis que le Fils du Saint est une grande légende appartenant à un grand héritage. Les deux ont des masques convoités par de nombreux combattants, tout cela pour leurs réalisations et leur trajectoire.

Le Fils du Saint vs Atlantis

Dans une interview qui a été réalisée avec Atlantis à Mas Lucha, il a mentionné que son masque ne parie pas sur les cheveux et donne moins de seconde chance, actuellement il le ferait avec un masque de poids comme celui du fils du Saint et de la Force Guerrière.

Il est même mentionné comme le meilleur vainqueur de masques de l’Arena Mexico, que beaucoup ont gagné suffisamment de masques, mais comme il a remporté le plus important, il n’y en a pas.

À cela, l’homme au masque d’argent a répondu via Twitter qu’il avait lu les informations sur ce qu’Atlantis parierait le masque contre le sien et en mentionnant que ce serait un défi dangereux qu’il aimerait relever.

J’ai lu attentivement ce que beaucoup m’ont écrit sur le commentaire fait par @Atlantis_CMLL, sur qui voudrait parier le masque contre un serveur. Devant un combattant de sa classe, de sa trajectoire et de sa catégorie, ce sera toujours dangereux mais un défi qu’il se fera un plaisir de relever. pic.twitter.com/MGP7iBaaWN – Le Fils du Saint (@ElHijodelSanto) 6 juillet 2020

Il ne reste plus qu’à attendre si l’un des combats est effectué ou s’il ne s’agit que d’un piqué, mais la rumeur dit que si la rencontre entre Fuerza Guerrera vs Atlantis a lieu, elle se tiendra dans le cas de Tribute to two Legends 2021 depuis cette année spécifiquement en mars. la mouche de miséricorde est retirée de l’anneau.

Les fans qui savent cela se divisent en soutenant leur favori sur les réseaux sociaux, s’il est possible de le donner, ce sera une grande rivalité pleine de spéculations.

