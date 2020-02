Le formateur Jay Deas partage une mise à jour sur la blessure à l’oreille de Deontay Wilder

Tyson Fury contre Deontay Wilder 2 est descendu samedi soir du Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada et ce fut une course folle qui ne s’est pas déroulée comme prévu. Il semblait y avoir deux résultats possibles pour la plupart des fans: Tyson Fury tenterait de gagner une décision ou Deontay Wilder le rattraperait avec une grosse droite et le mettrait KO.

Mais alors que Fury a commencé les choses avec un coup fort dans le premier, il a rapidement pris l’intensité et a essaimé Wilder, l’attrapant avec un coup de poing à l’oreille au deuxième tour qui a laissé tomber Wilder et a laissé le “Bronze Bomber” désorienté et sur bancal jambes pour les tours restants.

Wilder a combattu vaillamment au cours des cinq rounds suivants, mais le combat s’est terminé au 7e avec ses entraîneurs jetant l’éponge (regardez les faits saillants ici). Lorsque Wilder a demandé au cornerman Mark Breland pourquoi il avait arrêté le combat, Breland a simplement répondu «À cause de votre oreille».

Wilder a été emmené à l’hôpital pour faire examiner l’oreille et un autre de ses entraîneurs, Jay Deas, a fait une mise à jour à la presse sur la situation plus tard dans la soirée qui a minimisé la blessure.

“Il avait une petite coupure à l’intérieur de l’oreille, cela peut avoir affecté son équilibre”, a déclaré Deas. “Donc il va y avoir quelques points de suture, c’est vraiment l’étendue de cela. Ce fut un combat difficile et exténuant avec un combattant dur et exténuant. Donc, venant de deux combats consécutifs – novembre et février où il aime être actif – cela lui donnera du temps pour profiter des choses, profiter de sa famille, se reposer un peu, je pense que ce sera la prochaine étape. »

“Marque [Breland] jeté l’éponge. Je ne pense pas qu’il aurait dû », a-t-il déclaré. “Deontay est le genre de gars qui sort avec son bouclier et il vous dira tout de suite: ne jetez pas la serviette … Et puis vous devez toujours considérer aussi que Deontay est un puncheur redoutable. C’est donc toujours une chose difficile, car il a toujours ce coup pour réussir un gros coup et renverser la situation. »

Même si son jeu de combat a été clairement rejeté après le renversement du deuxième tour, Wilder ne semblait pas souffrir de blessure à l’oreille après le combat.

“Je vais bien”, a déclaré Wilder sur le ring. «Tu sais … des choses comme ça arrivent, le meilleur homme a gagné ce soir. Mais mes entraîneurs, mon entraîneur, mon côté ont jeté l’éponge. Tu sais, je suis prêt à sortir sur mon bouclier, mec. Tu sais ce que je dis? Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ce combat. Mais c’est ce que c’est. J’étais déjà, ma jambe était déjà détruite à cause d’autres petites choses. Mais tu sais, je ne fais aucune excuse ce soir. Je souhaite juste que mon coin m’ait laissé sortir sur mon bouclier. C’est ce que je fais. Mais il a fait ce qu’il a fait. Il n’y a aucune excuse. Et nous revenons plus forts. »

“Même les plus grands ont perdu et sont revenus, vous savez ce que je dis?” il a continué. «Cela n’en fait qu’une partie. Je ne peux faire aucune excuse ce soir. J’ai eu beaucoup de complications. Mais nous reviendrons plus forts la prochaine fois. C’est ce qu’est la boxe de grande envergure, les meilleurs doivent combattre les meilleurs. »

Tyson Fury ajoute la ceinture des poids lourds WBC de Wilder à sa collection et prend les devants dans leur rivalité, remportant une victoire après que les deux se soient battus pour un match nul lors de leur combat initial en 2018. Il y a de très bonnes chances que nous assistions également à un troisième combat … une clause de revanche a été incluse dans le contrat, et lors de la conférence de presse d’après-combat, Tyson Fury a confirmé qu’il était ouvert à cela, même si le résultat serait le même .

“Deontay Wilder, permettez-moi de vous dire qu’il n’est jamais allé facilement”, a déclaré Fury. “J’ai une bosse sur le côté de ma tempe ici, je ne sais pas ce qui s’est passé avec. Il m’a frappé dur là-bas. Mais je devais juste surmonter beaucoup de choses dans ce truc ce soir. Et j’ai toujours cru que s’il ne pouvait pas me battre alors que je n’étais pas à cinquante pour cent l’homme que je suis aujourd’hui, il n’avait aucune chance ce soir. Merci beaucoup pour cette opportunité et je ne peux pas attendre le prochain combat, le match revanche si tout va bien s’il le veut. “