Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a forcé la fermeture de l’UFC en appelant Disney

Dans son effort acharné pour continuer les combats pendant la pandémie de coronavirus, le président de l’UFC Dana White s’est installé sur des terres tribales en Californie. Cela signifiait que la promotion n’avait pas à se soucier d’une commande de séjour à domicile dans tout l’État du gouvernement Gavin Newsom, car le lieu – Tachi Palace Casino Resort en dehors de Fresno – est exempté de ces commandes.

Blanc, par essence, a trouvé un moyen de contourner Newsom. Newsom, il semble, n’a pas pris cela à la légère – et a trouvé un moyen de contrer White et l’UFC.

Jeudi, White a annoncé que l’UFC 249 et les futurs événements prévus étaient suspendus indéfiniment. White a précisé que la décision n’avait pas été prise par son propre jugement, mais à la demande pressante du partenaire de diffusion de la promotion.

“ESPN a été un partenaire incroyable pour nous depuis le premier jour, et ils me demandent de me retirer, il est impossible que je ne le fasse pas”, a déclaré White.

La question est: pourquoi ESPN a-t-il demandé à White de se retirer?

Selon le New York Times, c’est à cause de Newsom. Le journal, citant trois personnes familières avec l’affaire, rapporte que des représentants de l’État sont intervenus en exprimant directement leurs préoccupations à Disney, la société mère d’ESPN. Le Times rapporte que Newsom lui-même a appelé Disney, dont le siège du studio est à Burbank, et a demandé aux dirigeants de mettre fin au projet de l’UFC d’accueillir des événements consécutifs au Tachi Palace pendant des semaines.

Le message enregistré.

“Nous avons reçu un appel du plus haut niveau possible à Disney et du plus haut niveau d’ESPN”, a déclaré White. “Une chose que j’ai dite depuis que nous avons commencé notre relation et notre partenariat avec ESPN – et ce fut incroyable, ce fut un partenariat incroyable. ESPN a été très, très bon pour nous, et les pouvoirs en place m’ont demandé de me retirer et de ne pas participer à cet événement samedi prochain. »

Alors White acquiesça. Et maintenant, l’UFC – comme pratiquement toutes les grandes ligues sportives du monde au cours du mois dernier – est fermée indéfiniment tandis que COVID-19 continue de se propager. Jeudi soir, 1,6 million de cas de virus avaient été recensés dans le monde, entraînant près de 96 000 décès. Les États-Unis représentent près de 470 000 cas et 17 000 décès.

Avec ces chiffres en hausse ces dernières semaines, White est resté déterminé à organiser des événements. L’UFC 249 a perdu son événement principal d’origine après le retrait du champion des poids légers Khabib Nurmagomedov en raison d’une interdiction de voyager dans sa Russie natale, mais cela n’a pas empêché White. Il a trouvé un remplaçant cette semaine à Justin Gaethje pour combattre Tony Ferguson pour le titre provisoire de 155 livres.

Après avoir annoncé l’annulation, White est resté provocant – et a laissé entendre qu’il avait un plan de sauvegarde pour son plan de sauvegarde.

“Tout le monde a dit que je ne pouvais pas faire ça. Je pourrais. Je pourrais y aller samedi prochain. Et si quelque chose arrivait en Californie où je ne pouvais pas, j’ai un autre endroit en ce moment, avec une commission sportive et le gouverneur, et tout le monde est derrière. Je peux aller le 18 avril; clarifions cela », a déclaré White. “Mais je ne craque pas sous la pression. Quand les gens commencent à venir après moi – les gens viennent après moi depuis 20 ans. J’y suis habitué et je m’en fiche. Je me fiche de ce que les gens pensent. Les gens ne savent pas ce que nous faisons ici, et ils n’essaient même pas de savoir. …

“Vous allez avoir des gens qui ont ces opinions. Certains vont être de ce côté, d’autres vont être de ce côté. Je ne craque pas pour ce genre de choses. Mais cela ne signifie pas que d’autres personnes ne le feront pas. Je ne. Je pourrais encore y aller samedi. Je pourrais aller faire cet événement. Je suis sûr que ESPN me laisserait le faire sur Fight Pass. Mais ESPN ne veut pas que je le fasse. Ce sont mes partenaires, ils n’ont été que stupéfiants pour moi. »

