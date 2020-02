Le joueur de rugby James Haskell confirmé pour ses débuts en MMA au Bellator de Londres

Image via Bellator MMA

L’ancien joueur de rugby James Haskell devrait faire ses débuts très attendus en MMA au Bellator Londres le 16 mai.

L’ancien international anglais a terminé sa carrière de rugby de 17 ans en 2019 juste avant d’annoncer sa décision de rejoindre la liste des Bellator.

Maintenant, il mettra sa formation MMA à l’épreuve dans son premier combat officiel. Il concourra sur son propre terrain à la SSE Arena de Wembley. Son adversaire n’a pas été confirmé mais devrait être annoncé dans les prochaines semaines.

Les ex-Wasps et Northampton Saints flanker ont remporté 77 sélections pour son pays et pense qu’il a ce qu’il faut pour réussir la transition MMA.

“Je n’aurais pas accepté si je ne pensais pas pouvoir le faire”, a déclaré Haskell (via Standard Sport.). “Mes entraîneurs vont me dire quoi faire. Il s’agit d’eux de formuler un plan, ce qui va marcher pour moi et ce qui ne va pas marcher pour moi. “

Haskell a été un apprenant avide du métier de MMA et a rejoint le gymnase des Shootfighters de Londres MMA il y a près d’une décennie pour améliorer ses capacités athlétiques. Il abrite également les talents de Bellator, Michael «Venom» Page et Mike Shipman. Il attribue sa salle de gym pour lui avoir appris tout ce qu’il a besoin de savoir.

«Ce sont des spécialistes, je suis ravi de voir ce qu’ils peuvent faire avec moi et ils dicteront tout», a-t-il déclaré. “Je n’ai pas vraiment d’opinion pour une fois dans ma vie, ce qui est plutôt sympa.”

Haskell partagera la même carte que le talent irlandais, James Gallagher, qui combattra le combattant britannique Cal Ellenor dans un combat de poids coq. Leur match prévu a été suspendu deux fois en raison d’une blessure.

La star du rugby rejoint la division poids lourds actuellement défendue par Ryan Bader, qui détient la ceinture depuis janvier 2019.

Pensez-vous que le James Haskell a ce qu’il faut pour devenir un concurrent dans la division des poids lourds Bellator?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.